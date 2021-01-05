日本考慮全面鎖國！台灣商務客也在禁止之列

日本的新冠肺炎疫情嚴峻，昨（4）日包含東京都在內的首都圈，已搶先中央政府先行宣布進入緊急事態，現在又傳出日本政府考慮全面鎖國，連商務客也禁止入境，包括台灣。此外，

根據日媒

《NHK》

報導，菅義偉今（5）日在自民黨會議上表示，面對新冠病毒來勢洶洶，抗疫是當務之急，

預計在7日會發佈以包含東京都在內的首都圈，「一都三縣」的緊急事態宣言。

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根據

《朝日新聞》

報導，日本政府有意收緊入境措施，將暫停目前仍維持開放的與台灣、中國和南韓等11國間的商務人士往來。

日本首相菅義偉在4日的記者會中，曾透露若某

國發現新變種病毒株，將立刻暫停該國外籍人士新申請入境，但遭日本朝野政黨批評，政府因此改變政策方針，不論是否出現變種病毒株，至少在緊急事態宣言實施期間，都考慮全面禁止外籍人士申請入境。

日本在上月26日宣布到1月底要

暫停所有國家及地區的新入境申請時，

針對台灣、中國、南韓、越南、新加坡、泰國等11國商務旅客、留學生、技能實習生（研習生）仍保有鬆綁措施，允許在符合一定條件下入境。不過隨著國際疫情越發嚴重，恐將面臨全面禁入的抉擇。