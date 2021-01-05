兩波濕冷寒流襲台！周四急速冷凍 低溫「下探5度」
記者孫唯容/綜合報導
2021-01-05 10:31:02｜2021-01-05 11:32:15
今（5）日二十四節氣中的小寒，受東北季風增強，中央氣象局清晨持續對北北基發布「大雨特報」，氣象達人彭啟明指出，幾波冷高壓持續偏強，預估周四會快速降溫，在周四深夜到周五清晨平地低溫下探5-6度， 周六、日才有機會回暖，但是到下周一二冷空氣又再增強。
彭啟明表示，預估將有兩波寒流，影響未來7到10天的天氣，本周四的天氣型態類似跨年前一天會快速降溫，且這波屬於「偏溼冷」，北部從苗栗以北，都會較為陰沉偶飄雨，越往北水氣越多，下雨機率也略高，周六白天開始氣溫才會逐步緩回溫，但下周一二冷空氣又再增強，但是這一波是否會再跌到十度以下，仍有待觀察。彭啟明提醒，上一波寒流來得快，走得也快，但周四這波偏濕冷，在北部地區「冷的感受」會相當強勁，中南部氣溫也有機會下探到9-10度，空曠地區會在10度以下，提醒沿海的民眾，要注意空曠的低溫或輻射冷卻，要防範寒害。至於降雪機率，彭啟明說，北部陽明山的較高處，有機會下雪、冰霰或是霧淞，但是最有機會看到降雪的地方還是北部雪山山脈，特別是太平山區附近﹔中部的山區，超過兩千到兩千五百公尺高山也有機會，尤其合歡山。