批評政府後2個多月未露面　外媒狂問：馬雲去哪了？

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中國國家市場監管局12月14日，以阿里巴巴收購銀泰股權未依法申報，處以50萬元人民幣的罰款，10天後（24日）監管局再次宣布，依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為進行立案調查；公告一出，阿里巴巴官方微博即發表聲明，將積極配合監管部門調查。當日，香港股市阿里巴巴股價暴跌近9%。
從中國官方媒體《人民日報》的報導可見政府向阿里巴巴施壓的態度，報導發文稱「此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。」12月24日同日，中國人民銀行公告4大監管部門將會約談螞蟻集團，螞蟻集團也表示將會配合「認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實」。
《每日郵報》（Daily Mail）報導，在去年11月馬雲缺席節目評審前，他的Twitter帳戶都會固定發表推文，但11月之後就再也沒有更新。而北京一直以來都對內部批評的聲音非常嚴厲，例如地產大亨任志強發文批評領導人習近平是「小丑」、處理新冠疫情（COVID-19）不當，任志強不久後於2020年3月初被逮捕失聯，9月被法院依貪污等罪判刑；中國「明天系」控制人肖建華也在2017年捲入習江派鬥爭中，在香港被帶走後，至今下落不明。
報導指，身家631億美元的馬雲，曾經在中國有如搖滾巨星一般，受到廣大民眾的推崇，但阿里巴巴、螞蟻接連被查，加上中國官媒的態度可見，馬雲恐怕正在失去「寵兒」的地位，在他現身或是中國方面提出解釋之前，外界預期會持續關注馬雲的行蹤以及此事對中國商業環境的影響。