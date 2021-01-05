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批評政府後2個多月未露面　外媒狂問：馬雲去哪了？

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-05 10:20:23｜2021-01-05 11:01:00

馬雲/阿里巴巴
▲馬雲去年10月在一次論壇上，對中國金融體制提出改進的建議，之後其創立的阿里巴巴、螞蟻頻頻被監管機關調查約談，馬雲本人也2個多月未公開露面，引起外國媒體關注。（圖／美聯社／達志影像）
中國電商龍頭阿里巴巴集團（Alibaba）、網路金融公司螞蟻集團的創辦人馬雲（Jack Ma），去年（2020）10月於上海陸家嘴金融論壇發表演說批評中國「體制」後，至今2個多月都沒有公開露面，引起外國媒體的關注，推測馬雲批評的演說恐怕觸怒了中國當局，導致阿里巴巴被中國政府以涉嫌壟斷展開調查，螞蟻集團IPO上市也頻頻受阻。
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英國《金融時報》近日的報導指，馬雲於去年10月24日出席金融論壇，指出中國缺乏健康金融系統，形容「管的能力很強，監的能力明顯不足」並表示要用大數據為基礎的信用體系，取代目前中國金融的存在的「當舖思想」。這番話被廣為流傳後，馬雲11月就缺席了自己的基金會舉辦的「非洲創業者大賽」。原本身為評審的馬雲還在決賽前幾天發文表示「很期待」，但之後微博帳戶就沒有再更新。對此，阿里巴巴發言人僅簡短回應，馬雲無法擔任決賽評審的原因是「日程安排衝突」。
▲（圖／翻攝自微博）
▲馬雲平常都會時不時更新微博，但11月起卻停止發文，引起外界關注。（圖／翻攝自微博）
中國國家市場監管局12月14日，以阿里巴巴收購銀泰股權未依法申報，處以50萬元人民幣的罰款，10天後（24日）監管局再次宣布，依法對阿里巴巴集團涉嫌壟斷行為進行立案調查；公告一出，阿里巴巴官方微博即發表聲明，將積極配合監管部門調查。當日，香港股市阿里巴巴股價暴跌近9%。

從中國官方媒體《人民日報》的報導可見政府向阿里巴巴施壓的態度，報導發文稱「此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。」12月24日同日，中國人民銀行公告4大監管部門將會約談螞蟻集團，螞蟻集團也表示將會配合「認真學習和嚴格遵從監管部門的要求，不折不扣地做好相關工作的落實」。

每日郵報》（Daily Mail）報導，在去年11月馬雲缺席節目評審前，他的Twitter帳戶都會固定發表推文，但11月之後就再也沒有更新。而北京一直以來都對內部批評的聲音非常嚴厲，例如地產大亨任志強發文批評領導人習近平是「小丑」、處理新冠疫情（COVID-19）不當，任志強不久後於2020年3月初被逮捕失聯，9月被法院依貪污等罪判刑；中國「明天系」控制人肖建華也在2017年捲入習江派鬥爭中，在香港被帶走後，至今下落不明。

報導指，身家631億美元的馬雲，曾經在中國有如搖滾巨星一般，受到廣大民眾的推崇，但阿里巴巴、螞蟻接連被查，加上中國官媒的態度可見，馬雲恐怕正在失去「寵兒」的地位，在他現身或是中國方面提出解釋之前，外界預期會持續關注馬雲的行蹤以及此事對中國商業環境的影響。
▲舉世矚目的全球規模最大IPO、螞蟻科技集團原定5日上市，上海證券交易所3日晚間公布，決定暫緩螞蟻科技集團股份有限公司在科創板上市。（圖／取自螞蟻科技網頁）
▲舉世矚目的全球規模最大IPO、螞蟻科技集團11月5日原訂上市前，上海證券交易決定暫緩其公司在科創板上市。（圖／取自螞蟻科技網頁）
 
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