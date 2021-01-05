名家論壇》林瑋豐／國民黨團新總召費鴻泰　綠委們須保重

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黨主席江啟臣上任時說好的改革，必須於在野黨唯一的戰場、也就是立法院下手。除了提案品質，國民黨立委在上一屆丟水球、這一屆丟豬腸，實在慘不忍睹，民調更顯示出對這種議事手段的唾棄。以至於立法院這個會期的萊豬大戰，國民黨從頭到尾只杯葛了蘇貞昌的施政報告，拿內臟丟人洩憤，在最後關鍵的表決時刻卻又乖乖坐著表決。
但是每當國民黨及支持者誆言「以前民進黨也有做」，卻沒有看見民進黨團過去的運用及杯葛目的。民進黨在野時的最長時間杯葛施政報告，就是2013年針對馬王政爭時，針對閣揆江宜樺，但民進黨團當時在前院長王金平的協商下，也願意在院會開始時，先讓報告事項進行，使得各黨團法案一讀付委不受阻礙，再進行杯葛，明白只針對行政院長、而非癱瘓整個立法院。
然而到了本屆第2會期，國民黨團看似創下杯葛施政報告史上最長時間的紀錄，但焦土戰術的戰法，連法案一讀付委程序也全都杯葛，立法院幾乎要陷入無案可審的狀態，才會冒出民眾黨團因為自己法案未能付委，乾脆擋其他版本法案審查的奇怪做法。
原任的黨團總召林為洲，在國民黨內尚稱鴿派，有協商空間也因為戰術較過去靈活被肯定，但黨鞭將來回到老藍委費鴻泰手上，黨團又要走回極端化嗎？或者該這麼問：還能更極端嗎？過去林為洲被視為挺江人馬，但接下來，黨團立委們該聽江啟臣的、還是費鴻泰的？
從上一屆國民黨成為在野至今，費鴻泰、賴士葆等窩在深藍選區的資深立委，就時常在黨團內擔綱鷹派角色，過去江啟臣、林為洲、林德福、廖國棟擔任黨鞭，就常常是在黨團幹部和民進黨好不容易有共識坐下來談之後，費鴻泰、賴士葆在黨團內帶頭「翻桌」。
別忘了，費鴻泰過去也是擔任過黨鞭的，2014年國民黨還在執政時，費鴻泰曾經同時是政策會代理執行長兼黨團書記長，當時他最經典的畫面，就是面對反同團體護家盟時，大聲高喊「我們是一夥的」。費鴻泰過去會給人這些印象，就是仗著自己在台北市深藍選區，一來黨內沒有競爭對手，二來民進黨始終派不出實力戰將，費鴻泰當然不需要顧慮什麼國民黨一心想要拿回的年輕選票，試問，幾乎確定要選2022的蔣萬安，將來要隨著費鴻泰喊打喊殺嗎？國民黨立委們又有需要嗎？
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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