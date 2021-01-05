快訊／女外送員出聲了！400字還原鴨肉店「事件真相」
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 10:42:43
台中某間鴨肉店小老闆近日因為對女外送員惡言相向，畫面曝光掀起全台民眾怒火，該店家更被負評洗版。今（5）日當事女外送員也出面還原當時過程，並感謝網友們替自己發聲。
女外送店員在臉書《爆怨公社》發文，「首先，在這邊先謝謝各位網友，替小妹發聲，這幾天心情比較平復許多了，幾天言論看下來，大家好像有些可能不知道公司系統，或是有些同業認為，我餐點可能很多，而不願意等待，甚至有催餐點態度不佳，這邊我都接受批評」。她也還原當時情況，「（當時）大約騎7分鐘到店家，一開始我跟店家告知取餐的單號，就回到自己機車，乖乖等餐，這時候其實已經剩下2分鍾就到約定取餐時間」。
隨後系統也跳出延遲取餐的通知，她便依照流程詢問製作時間，然而店家仍一直製作現場單，客人一個接著一個走了，「店家約定取餐時間早就到了，過10分去問，跟我說還要10分，然後繼續出餐給現場客人，我才過5分鍾又問餐點有沒有在製作，就狂被罵了」，而外送員發文的原因則是想對不了解系統、過程的網友說明解釋。最後當時人也再度感謝社會大眾幫忙，「至於最近家人擔心我的安危，就沒有跑熊貓了，出入也都家人接送，謝謝各位網友的關心，謝謝」。（編輯：潘毅）