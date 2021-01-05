一年狂賣170萬條生乳捲！蛋糕名店霸氣發6個月年終獎金

團購冠軍蛋糕名店亞尼克於2000年發跡於萬里，今（2021）年即將邁向21周年，即使面對新冠肺炎疫情的衝擊，生乳捲年銷量仍在去（2020）年創下年度新高，突破170萬條，亞尼克董事長吳宗恩表示，除了感謝消費者的支持，也十分肯定員工的辛勞付出，決定年終最高發出6個月獎金，讓員工可以過個好年。

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該品牌目前全台有22間門市、電商、異業超商、北捷54站YTM據點服務消費者，對產品品質的堅持與創新開發，在社群行銷、串接線上線下O2O、會員機制寄存等消費模式、實體門市的通路拓展、服務面的升級，提供更多元的服務。

去年，業者線上新官網部分進行優化，包含購物動線、結帳順暢度、會員寄捲提領機制等。在實體通路上，則是新拓展北投石牌店、新莊幸福店兩間門市，以更近距離服務在地顧客，疫情時間更與UberEats合作，增加多元便利購物管道，產品話題創新上，則以跨界聯名方式與HOWFUN、TGOP這群人等知名百萬YouTuber合作，也獲DailyView網路溫度計頒布2020網路口碑之星宅配美食「領航創新獎」及10大「網購人氣生乳捲」之冠。



▲品牌創辦人兼董事長吳宗恩表示，除了感謝消費者的支持，也十分肯定員工的辛勞付出，決定年終最高發出6個月獎金。（圖／業者提供）

業者經典商品「亞尼克生乳捲」以電商通路掀起全台團購熱潮、連續多年網購蛋糕冠軍、至今研發超過百款口味，更於去年年度銷售突破170萬條，創下開賣以來的銷售新高峰。業者表示，今年會對內部作業流程系統優化、工廠作業機台提高規格投資，對外，不排除不同平台服務的配合、會員寄捲機制優化等。而在通路上，業者預計新增3間門市，近距離服務在地消費者。

吳宗恩說，「感謝消費者對我們品牌的始終支持，今年是亞尼克與顧客、員工別具意義的時刻，不僅是在20周年年銷售創下170萬條新高，彼此的陪伴支持，得以讓我們分享更多美味的甜點給大家，落實品牌初衷『分享。讓心融化』精神。」