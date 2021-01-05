行動支付可搭公車、客運 首波加碼5路線最低0元起
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 10:47:12｜2021-01-05 10:47:17
因應多元支付的發展，交通部公路總局規畫自今（ 5 ）日起推動公車先導 QR code 行動支付，初期由 5 條路線試營運，包含台北基隆國道客運（ 2088 、 1800 ）、墾丁快線公路客運（ 9189 ）、谷關梨山觀光市區路線公車( 865 、 866 ）等，可使用悠遊付、 LINE PAY MONEY 及 ICASH PAY ，試營運期間還可享搭車優惠，基本里程最低 0 元起。
交通部長林佳龍表示，交通部於 2019 年成立「交通科技產業會報」的平台，當中的智慧公共運輸服務產業小組，最重要的工作就是推動新一代的智慧行動支付，來滿足行動服務時代多元支付需求；為配合這次公車先導行動支付，也完成行動支付設備產業標準的訂定，讓行動支付從軌道系統再擴展到公車客運，未來交通票證在各類運具使用上將更加多元，並可進行跨域串聯與加值應用。公路總局長許鉦漳指出， 5 條路線先導試營運後，若相關使用狀況穩定正常，也會規畫補助措施，逐步推動所有公車路線汰換驗票機導入行動支付，來建構公共運輸票證整合使用環境及提昇 MaaS 加值應用發展，讓交通上的支付都可以透過手機來完成；初期有 3 家行動支付業者導入，未來也會持續協調及鼓勵其它行動支付業者加入，以提供民眾多元、便利之乘車付費方式，促進整體公共運輸發展。公路總局說，為鼓勵民眾使用行動支付搭車，即日起至 6 月底試營運期間推出優惠，在公路客運部分，台北基隆國道客運為單程優惠 25 元，墾丁快線公路客運為基本里程免費，其餘市區客運則為半價優惠。此外，行動支付業者也加碼推出支付車資 20% 的點數回饋優惠。