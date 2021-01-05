台中鴨肉店曬4.8星好評 Uber Eats「這原因」仍繼續合作
記者賴志昶／台北報導
2021-01-05 11:04:55
台中北屯一家知名鴨肉店傳出辱罵外送員爭議後，遭到foodpanda停止合約，今（5）日又於店家粉專上張貼Uber Eats的4.8星好評，再引起議論。對此，Uber Eats今向《NOWnews今日新聞》表示，該店本來就有合作，且此事件是店家與外送員個人產生的爭議，因此目前Uber Eats仍傾向於繼續維持合作關係。另外，foodpanda今日上午也向記者表示，對於競業相關問題，「我們不予回應」。
一名女性外送日前於臉書社團《爆怨公社》指出，她到台中北屯一家知名鴨肉店取餐時，因向店家反應延後取餐問題而遭到辱罵，事後氣到提告。對此，外送平台foodpanda官方昨（4）日中午回應，對此表達嚴厲譴責，並已即刻與該店家終止合作關係。事後，該店家今於臉書粉專上發布Uber Eats的4.8星好評連結，並表示「早安，美好的一天就從鴨肉開始」、「愛用Uber Eats用餐真便利」、「你今天鴨肉了沒」等語，引起網友討論。
對於爭議性店家，Uber Eats公關今表示，他們與店家所訂合約中，有明訂許多規範，若是未來真有重大爭議，經過官方查明過後，他們有權與店家終止合約；另外，針對該店家日前爭議，屬於該店與外送員個人事件，目前Uber Eats仍會繼續維持與該店的相關合作。另一方面，對於該家鴨肉店今再度引起議論，foodpanda強調，對於「競業相關問題，我們不予回應」；不過，過去針對有惡意拖餐或對外送夥伴態度惡劣的店家，如查證屬實就會與對方終止合作，這是他們一直以來的SOP。