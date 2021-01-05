第5屆高中職儀隊競賽 國防部：2月9日報名截止
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-05 11:25:21
為落實全民國防教育，由國防部及教育部共同主辦的全國高級中等學校儀隊競賽，即將邁入第5屆，國防部今（5）日公布110年儀隊競賽實施計畫，希望持續藉由競賽，展現青年學子活力，強化全民國防教育成效，有意報名隊伍須經學校同意填妥報名表組隊，並於2月9日前經教育部函文推薦，始完成報名手續。
國防部表示，競賽邀請對象為全國高級中等學校（含相當學制）學生，初賽將在4月中旬於北部、中部、南部等地擇一適宜地點辦理，共計3場次；決賽共取9名隊伍，由各區前3名晉級決賽。國防部指出，各場次初賽均由軍種樂、儀隊開場，結合軍種特色，融入戰技表演、人才招募、裝備陳展與互動攤位宣導；而決賽更將以全民國防嘉年華方式辦理，並規劃三軍樂、儀隊示範表演、武器陳展、裝備體驗及國軍戰技操演等，帶動國人認識全民國防、支持國軍的熱情，促進軍民團結。
為落實全民國防教育、招募年輕學子從軍，國防部每年4月中旬都會舉辦全國高級中等學校儀隊競賽，先由北、中、南地區學校初賽選出全國大賽參賽者，再於台北市國家兩廳院藝文廣場，舉辦總決賽。去年由於疫情因素未舉辦地區決賽，而是11月7日於國家兩廳院藝文廣場，舉辦全國高級中等學校「儀起來愛國」邀請賽暨招募博覽會。