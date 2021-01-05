疫情衝擊新年傳統！日本百貨停售「福袋」減少排隊人潮
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-05 11:17:17
日本在進入秋冬季節後，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情快速升溫，境內連續多天單日新增確診人數維持在3000例以上，其中一半為東京首都圈範圍內的病例，日本政府近日研擬再次對首都圈1都3縣發布「緊急事態宣言」（緊急狀態）。受到疫情影響，日本今年的新年活動也做出調整，最明顯的是新年都會發售限量「福袋」的百貨公司，紛紛提早或是暫停販售。
日本《經濟新聞》報導，元旦是日本最重要的節日之一，今年受到疫情影響，許多百貨公司改將新年福袋放置網路上銷售，為了進一步控制人潮，有些商場甚至取消促銷活動。而日本另一項重要的新年活動，人們在新年盛裝前往神社為未來的一年祈福，為避免「三密」（密閉、密集、密切接觸），神社也宣布提早歇息。日本《朝日新聞》報導，以往早起至百貨公司購買福袋的人潮最多高達6000人。然而，東京都的大型百貨公司「高島屋」日本橋店，1月2日上午10時半營業時間開始，店門前卻不見以往大排長龍準備搶福袋的人龍，只看見門上掛著「今日不販售福袋」的海報。
報導指，高島屋1日4日起會在店前開始販售福袋。而其他的百貨公司，像是大丸、松坂屋的部分店鋪也取消了2日及3日的福袋販售。SOGO西武則是自去年底的12月26日起便已開始販售；三越伊勢丹決定1月2日起伊勢丹新宿店推出的福袋的8成以上改為網上銷售。
日本中央地方政府都呼籲民眾不要集中於新春前幾日至神社參拜、祈福，民間機構統計2021新年，至明治神宮參拜的人潮較以往大幅減少七至八成；太宰府天滿宮參拜的人數減少約七成八；其他著名神社，包括熱田神宮、住吉大社、伊勢神宮的人數也減少六成至七成不等。
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