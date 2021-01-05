顏聖冠選北市黨部主委 地方人士：黨意以外的第二種選擇
記者丁上程/台北報導
2021-01-05 11:33:14
民進黨前台北市議員顏聖冠，在昨天（4日）上午前往民進黨北市黨部，參選黨部主委一職。由於日前民進黨中央才強勢通過「吳怡農條款」，下修主委選舉所需具備的入黨年限，黨中央似乎也屬意吳怡農參選下一任黨部主委，不過五屆資深議員的顏聖冠確定領表登記參選，似乎也為主委選戰一役，再添不確定因素。對此基層民代也直言，雖然吳怡農是優秀的對象，「但總是也要顧及反對的聲浪，不是只有一種選擇」。
不願具名的基層民代指出，由於事關2022年台北市長及市議員選舉的提名權與佈局，北市黨部主委這一役，無論是過去薛凌跟王孝維，還是現在顏聖冠與吳怡農，「紛爭絕對不會少！」該民代直言，過去由地方色彩濃厚、英派的黃承國擔任主委一職，還能平息黨內各派系在台北的紛爭。不過黃承國一卸任，各派系都想分食首都這塊政治大餅，「最終演變成誰也不讓誰的局面」。該民代也直言，若讓吳怡農擔任北市黨部主委，問題恐怕不見得會比較少。「雖然吳怡農參選是讓年輕人的力量進入地方黨部運作，不過這其實是一把雙面刃。」基層民代說，「吳怡農從入黨至今，僅只參與過2020年的立委選戰，地方扎根與選舉經驗不足，又如何能有效說服基層？」民代強調，沒有地方勢力為背景的吳怡農，上任後恐怕無法有效統合黨內力量，「或者最終淪為派系角力的魁儡」。而另一名具派系背景的民代則抱怨，黨中央通過「吳怡農條款」手段太粗劣。「黨內目前最棘手的事情就是北市黨部主委懸缺未決，卻選在此時下修參選的黨齡門檻，任誰看了都覺得是為了吳怡農因人設事。」該民代表示，雖然吳怡農是一個好人選，黨部主委換年輕人來當也是好事，「不過黨中央也不應該叫基層照單全收，而是能做其他的選擇吧？」