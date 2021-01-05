內閣改組流言頻頻 王定宇要放話者適可而止
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-05 11:40:34
內閣改組流言頻頻，除了行政院院長蘇貞昌外，現在就連國防部長嚴德發都被點名可能異動。不過，立法院國防外交委員會、民進黨立委王定宇認為，外部大環境在變動，台灣內部更需穩定，嚴德發在武器國造、重要軍事投資案都付出許多心力，這些臆測不但對嚴德發不公平，更對國家、民眾無益，放話、臆測者應適可而止。
王定宇指出，就他個人而言，目前並沒有接收到關於內閣改組，或是國防部長嚴德發異動的任何消息。現在內閣滿意度過半，是難能可貴、受民眾肯定的表現，加上外部環境正處於大變動的狀態，像是美中貿易戰是否會持續？美國政權的更迭會不會影響到相關的關係？歐盟2030的北約報告書中指出要重回印太地區，台灣面對外部的變局，內部政權一定要更加力求穩定。王定宇表示，台灣未來10年經濟的繁榮已經起步，產業調整、參加國際經貿組織的落實，以及國防實力的提升、後備戰力制度的調整，每一件事都是影響國家的大事，在內閣表現受到肯定、外部變局需穩中求進的狀況下，他個人並不認為在這時去猜測內閣異動有意義，放話、臆測者應適可而止，監督政府可以、給政府鼓勵也很好，但時時刻刻拿人事異動來進行政治操作，對國家沒好處，對人民更無益處。此外，嚴德發在武器國造、重要的軍事投資案付出了相當大的心力，去猜想他的異動，對顏德發也不公平。