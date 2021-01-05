拚50萬食安公投連署 國民黨團：規劃去年貨大街收集
記者吳承翰/台北報導
2021-01-05 11:40:52｜2021-01-05 11:53:34
國民黨發起食安公投進入第二階段連署，喊出要在3月21日連署截止前拚到50萬份，除了每位立委要收到1000份之外，黨團規劃連即將到來的農曆年都不休息。國民黨團總召林為洲表示，各地都會有年貨大街，是人潮聚集最多的時刻，包含台北市的年貨大街現在都有在接洽，會帶著兩隻台灣豬模型去收集連署。
林為洲說，食安公投連署全國分成157區，剛好等於議員選區數量，每個議員都至少要有一個連署點，平常日就讓各縣市黨團處理，立院黨團會配合黨中央在假日進行大型的宣講活動。他表示歷次公投連署，大約都會有三成左右的連署書因為填寫方式不符規定被剃除，50萬份是一個好記的整數，且也在很安全的門檻。而在3月21日前要達成50萬份，等於一天就要有將近一萬份連署進帳，林為洲表示連署會不會過，取決於人民有沒有感，食安的問題攸關全體，而且這次不像以前還要檢附身分證影本，50萬這個數字很合理。
林為洲表示，連署收集不會因為接下來要過農曆年而停止，黨團初步規劃會藉著各縣市辦的年貨大街來宣傳，何時進行則要看跟各地攤商自治會討論的結果。國民黨團書記長林奕華則說，現在立法院沒有民進黨的民意代表，只有「民進黨代表」，在代議政治失靈的情況下，唯有透過直接民權讓政府謙卑。林奕華指出，現在公投填寫，居住地要填寫到里、鄰，且每個欄位都要確實填寫，連署書才不會被剃除。