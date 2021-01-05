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刮刮樂新年首發！3個頭獎2千萬、7個200萬加BMW休旅車

記者顏真真/台北報導

2021-01-05 12:02:35

▲刮刮樂新年首發，5款總獎金破百億，其中春節限量2千萬超級紅包3個頭獎2千萬元，7個二獎200萬元加BMW運動休旅車。（圖／記者顏真真攝）
▲刮刮樂新年首發，5款總獎金破百億，其中春節限量2千萬超級紅包3個頭獎2千萬元，還有7個二獎200萬元加BMW運動休旅車。（圖／記者顏真真攝）
進入2021年，接著將迎接農曆新年，台灣彩券公司今（5）日也推出首波5款刮刮樂新品，不僅獎項超過545個為史上最高，總獎金更高達113億元，其中，最受民眾期待、農曆春節限量發行的「2000萬超級紅包」，有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬加汽車商品獎項」有7個，還把商品獎項升級為BMW運動休旅車，再加碼配備全景式電動玻璃天窗，7台汽車商品獎項總價值共1350.3萬元，三獎100萬元共有520個，總中獎率69.33%。
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台灣彩券公司總經理蔡國基表示，去年疫情爆發後公益彩券銷售受到影響，所幸全民抗疫有成，在主管機關、全體彩券經銷商及台彩團隊共同努力下，業績反轉向上，去年整體彩券銷售表現亮眼，有助於公益盈餘的累積，直接挹注政府各項社福支出，全民都受惠。
蔡國基也強調，今日發行的5款刮刮樂共有545個100萬元（含）以上獎項，是歷年來刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數最多的一次，其中每張售價2000元的新春限定款刮刮樂「2000萬超級紅包」，每年只在農曆春節前發行，除了頭獎2000萬元為刮刮樂全年最高的獎金外，結合「現金和商品」為二獎的創新獎項規劃，預期將引發民眾搶購熱潮。

今日發行的「2000萬超級紅包」有3個頭獎2000萬元，還因應國內旅遊與休閒運動風潮大爆發，將二獎的商品獎項升級為休旅車，選用BMW旗下最暢銷的運動休旅車The X1 sDrive18i並升級配備全景式電動玻璃天窗，每台總價值192.9萬元，刮出汽車符號就可獲得「200萬元加BMW X1休旅車」，共有7個名額，三獎100萬元520個，較去年增加120個，總中獎率69.33% 。

同日上市的還有4款新穎好玩的刮刮樂，其中2021年限定款刮刮樂「2021賺翻天」，每張售價500元，共有3個頭獎500萬元；每張售價300元的「鈔票一把抓」，提供比擬真實抓寶遊戲機台的刺激感，頭獎300萬元共6個。
另外，每張售價200元的「拉斯維加斯」，讓無法出國度假狂歡的民眾也能體驗猶如置身Casino的歡樂氣氛，共有6個頭獎200萬元；「金喜滿天」每張售價100元，象徵刮出一飛沖天的新氣象，共有5個頭獎50萬元。
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