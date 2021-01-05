刮刮樂新年首發！3個頭獎2千萬、7個200萬加BMW休旅車

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蔡國基也強調，今日發行的5款刮刮樂共有545個100萬元（含）以上獎項，是歷年來刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數最多的一次，其中每張售價2000元的新春限定款刮刮樂「2000萬超級紅包」，每年只在農曆春節前發行，除了頭獎2000萬元為刮刮樂全年最高的獎金外，結合「現金和商品」為二獎的創新獎項規劃，預期將引發民眾搶購熱潮。
今日發行的「2000萬超級紅包」有3個頭獎2000萬元，還因應國內旅遊與休閒運動風潮大爆發，將二獎的商品獎項升級為休旅車，選用BMW旗下最暢銷的運動休旅車The X1 sDrive18i並升級配備全景式電動玻璃天窗，每台總價值192.9萬元，刮出汽車符號就可獲得「200萬元加BMW X1休旅車」，共有7個名額，三獎100萬元520個，較去年增加120個，總中獎率69.33% 。
同日上市的還有4款新穎好玩的刮刮樂，其中2021年限定款刮刮樂「2021賺翻天」，每張售價500元，共有3個頭獎500萬元；每張售價300元的「鈔票一把抓」，提供比擬真實抓寶遊戲機台的刺激感，頭獎300萬元共6個。
另外，每張售價200元的「拉斯維加斯」，讓無法出國度假狂歡的民眾也能體驗猶如置身Casino的歡樂氣氛，共有6個頭獎200萬元；「金喜滿天」每張售價100元，象徵刮出一飛沖天的新氣象，共有5個頭獎50萬元。