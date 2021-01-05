最後身影成遺照 男子為拍美照滑落魔鬼瀑布喪命
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-05 16:30:53
為了拍攝美景而發生憾事的新聞時有所聞，辛巴威一名男子迪金葉（Roy George Tinashe Dikinyay）與友人到維多利亞瀑布（Victoria Falls）歡度新年，為了拍攝吸睛美照踏入危險區域，不慎腳滑掉落瀑布，儘管同行友人趕緊求救，但因現場地理條件導致搜救困難，搜救人員找到迪金葉遺體也無法拖上岸。
據英國太陽報（The Sun）報導，迪金葉新年當天和友人前往遊玩，為了拍照，迪金葉和朋友踏入危險區域，並直接站在懸崖邊，隨後迪金葉腳滑，直接摔下瀑布谷底，消失在水流中，女性友人當場尖叫。意外發生後，女性友人立即向當地警消求救，救難人員也立即前往搜索，搜救人員表示，在耗費近一天的時間後，終於找到迪金葉的遺體，由於附近曾下大雨、水勢湍急且岩石濕滑，導致搜救及後續搬運困難，救難人員還是難以帶回迪金葉的遺體。近年來，瀑布前拍照喪命的意外頻傳，即使深諳水性的救生員也難逃一劫。太陽報指出，2019年時，一名曾是救生員的男子湯姆（Tom Hunt）前往澳洲的瀑布景點遊玩失足滑落死亡。
維多利亞瀑布位在非洲尚比亞和辛巴威交界，是世界三大瀑布之一，有魔鬼瀑布之稱，由於維多利亞瀑布風景優美、瀑布水勢湍急險惡，在適當天氣條件下在岸邊還能看到彩虹狀光暈，是許多遊客必訪的景點之一。