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「基昌長」重現城市魅力　基隆榮登10大熱門國旅城市

記者陳志仁/基隆報導

2021-01-05 12:05:18

基隆海派浪漫光雕秀
▲基隆市政府在2020年以海派浪漫：24hours non-stop」為策劃主軸，推出「24小時不斷電遊程」、「海派浪漫光雕秀」等創意玩法，吸引許多網紅丶年輕朋友來挑戰及旅遊。（圖／基隆市政府提供）
去年國際觀光業受武漢肺炎疫情衝擊，國內旅遊需求大增，基隆創新攬客，2020年首次榮登「10大熱門國旅城市」；基隆市長林右昌表示，今年將以城市設計博覽會為號召，整合觀光產業及旅遊路線，持續帶動觀光熱潮。
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林右昌指出，知名旅遊網智遊網公布2021年旅遊趨勢報告，基隆首度成為「10大熱門國旅城市」，這是翻轉基隆的最佳見證；近年基隆觀光亮點不斷、話題不斷，更推出多元及創新的玩法，成為旅客熱搜及造訪的旅遊目的地。
其中，2020年首次舉行國慶晚會，吸引超過5萬人共襄盛舉，同年10月「海派浪漫24小時Non-Stop」，也吸引超過5.6萬人次參與，跨年煙火雖疫情影響改採線上演唱會，更吸引民眾約50萬人次線上關注，讓基隆成為魅力城市。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，2020年基隆首度成為十大熱門國旅城市，翻轉國人對基隆的印象，絕非偶然；佼哥（黃子佼）受到市長林右昌的推薦，到正濱漁港色彩屋對面大啖美食的店家「下麵Let's Have Noodles」，更稱市長為「基昌長」，帶領城市起飛。

此外，和平島公園及財團法人沖繩縣產業振興公社台北事務所共同主辦的「共島季」，即日起至110年3月15日在和平島公園展開，基隆市政府亦推出行銷活動；更多好玩及好康的資訊，民眾可上Facebook臉書搜尋官方粉絲團「魅力基隆」及「基隆旅遊網」查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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