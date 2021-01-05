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日本防疫擬全面禁外國人入境　外交部：尊重

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-05 12:18:55

菅義偉/日本首相/日本內閣
▲為防新冠肺炎疫情擴大，日本首相菅義偉最快7日發布緊急事態宣言。（圖／美聯社／達志影像）
為防新冠肺炎疫情擴大，日本政府最快7日發布緊急事態宣言，並研議全面暫停包括台灣在內的外籍人士新申請入境。外交部今（5）日表示，尊重日方基於防疫需求所採取的必要措施。
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多家日本媒體報導，為防新冠肺炎疫情擴大，日本政府正研議全面禁止外籍人士新申請入境，適用對象包括原本入境規範獲鬆綁的台灣、中國大陸、韓國等11國商務人士、學生等，相關禁令至少適用於「緊急事態宣言」實施期間。

外交部今日在例行記者會上，發言人歐江安回覆媒體詢問時表示，日本政府仍在討論相關政策、尚未定案，最後也必須由日方對外說明，外交部與日方持續密切聯繫。外交部尊重日方基於防疫需求所採取的必要措施。她強調，若相關禁令定案，將適用所有外籍人士，並非針對台灣。

歐江安表示，基於防疫考量，我國自1月1日起也限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，無論是台灣或日本，相關限制皆出於防疫需求，應予以尊重。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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