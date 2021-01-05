罷捷團體寄存證信函邀辯論　黃捷：本末倒置的威脅

「從頭到尾都本末倒置，沒搞清楚法律規定，現在卻用這種方式威脅我」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲罷捷團體寄出存證信函，要求黃捷參加辯論會。（圖／翻攝鳳山清捷隊臉書）

× ▲罷捷團體寄出存證信函，要求黃捷參加辯論會。（圖／翻攝鳳山清捷隊臉書）

罷捷發言人徐尚賢指出，

「從頭到尾都本末倒置，沒搞清楚法律規定，現在卻用這種方式威脅我」，也造成

▲罷捷發言人徐尚賢說，寄存證信函邀辯論被認為是「威脅」，令人不以為然。（圖／記者鄭婷襄攝）