罷捷團體寄存證信函邀辯論　黃捷：本末倒置的威脅

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罷捷發言人徐尚賢指出，所謂的說明會是只需要念稿的說明會，而不是有詰問交鋒的辯論會，黃捷只願意念稿，連面對一個小小的鳳山在地青年都會畏懼嗎？並問黃捷願不願意為了年輕世代，放棄只需念稿的說明會，你到底敢不敢為了青年族群接受有詰問交鋒的辯論會，認為對於黃捷這樣一個眾所矚目的議員來講，應該不會是一個過分的要求。
黃捷今日參加「鳳山團結！2021鳳山市政願景記者會」會前受訪指出，不會因為罷免讓問政工作有任何異動，反而是更努力的，克盡職責在做對的事情，但大家可以看到罷免理由書，罷免理由包括去弔唁擦口紅、違反國安法等，但是國安法並不是本國的法律，用這些作為罷免的基礎，她認為不太合理。
而對於罷捷團體寄出存證信函要求辯論？黃捷認為，大家一起照規矩做事，罷捷團體要求辯論和說明會同一天辦理，選委會有公辦的說明會，他們現在要用這種的方式逼自己放棄公辦說明會，去參加同一時間私人舉辦的辯論，這樣很不好，一個依法規定的說明會不來，一定要約私下辯論，「從頭到尾都本末倒置，沒搞清楚法律規定，現在卻用這種方式威脅我」，也造成困擾，希望可以依照目前中選會所有的規定，一定都會樂於配合。
罷捷發言人徐尚賢表示，罷捷法定領銜人是位患有癌症的單親媽媽，身體狀況不佳，不克參加公辦電視罷免說明會，因為當初並不了解相關的條文規定，也沒有考慮到，所以才會有現在領銜人無法參加說明會的狀況，並認為辯論對黃捷這樣眾所矚目的議員來講，應該不會是一個過分的要求，而對於寄發存證信函邀辯論被認為是「威脅」，徐尚賢強調，說威脅真的令人不以為然，存證信函只是想要表達邀請黃捷進行辯論的誠意以及決心，沒有任何的威脅的意思。