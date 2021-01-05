到POYA寶雅施展「金蟬脫殼」偷竊 偷雞不著蝕把米
記者鄧力軍/台中報導
2021-01-05 13:58:57
有多次竊盜紀錄的江姓男子賊性不改，去(109)年9月14日到台中市POYA寶雅美妝用品店，施展「金蟬脫殼」的手法，將一組智能充電理髮器從包裝盒中偷取出來，再將包裝空盒放回陳列架，神不知鬼不覺偷走理髮器。中市第二分局警方依監視器蒐証及車號以車追人逮捕江男。台中地院衡酌江男已賠償店方6千元達成和解，對江男依竊盜罪判處拘役20日以資懲儆。員警表示該組理髮器售價僅999元，江男偷竊遭判刑，還賠償6千元，可真是「偷雞不著蝕把米」。
台中市POYA寶雅美妝用品店學士店的陳姓員工於109年9月14日下班前清點貨品時，發現陳列架上有一組「巴黎春天J8智能快充電理髮器」（內含主機本體1 支、潤滑油1 瓶、刀網2 個、充電線1 條），竟然只剩空盒子，裡頭的商品不翼而飛。經查看監視錄影，發現有一名男子於當天下午以「金蟬脫殼」的手法，將包裝盒內的商品取出放進自己的包包內偷走，再將空盒子放回陳列架，以蒙蔽偷竊的事實。第二分局派出所警方受理報案後，根據行竊男子的外貎穿著及車號以車追人，很快就查出有多項竊盜前科的江姓男子並將其逮捕。江男落網後坦承犯行並交還店家偷竊的理髮器贓物。為求輕判，江男還願意以6千元賠償店方以達成和解。法官依據檢察官聲請簡易判決處刑書，判處江男拘役20日。員警表示，該組智能充電理髮器售價僅999元，江男偷竊遭逮捕判刑，東西還給店家還賠了6千元，真是「偷雞不著飾蝕把米」。