曾籲地方要嚴格規範 蘇貞昌：那是聯合國標準還沒公布
記者李春台/桃園報導
2021-01-05 12:49:44
中央開放萊豬進口，各地方政府紛紛祭出自治條例防堵，卻遭行政院以「違憲」為由不予核定。行政院長蘇貞昌今(5)日上午視察大溪國小校園廚房供餐作業情形，對有人質疑蘇在8年前曾籲地方嚴格規範，如今政院卻以「違憲」為由，宣布地方政府制定自治條例禁萊豬「不予核定」，蘇回應表示，那是在聯合國的標準還沒有公布前的事，如今政府採用聯合國公布的國際標準，「時間一對就清楚了，所以這個問題就沒有了。」
蘇貞昌今天視察行程結束後接受媒體連訪時問到，有關地方食安自治條例與中央政策抵觸，但有人翻出早在2012年，蘇貞昌曾在臉書發文呼籲國會嚴格立法、地方政府應制定更嚴格的規範；蘇對此表示，當年他所提主張的背景是在聯合國的標準還沒有公布前，聯合國標準出來以後，我們就採用了國際標準，現在並沒有這個問題。元旦起萊豬開放進口，蘇貞昌昨日先是前往台北關視察海關「逐批查驗」作業，今日再到桃園大溪國小瞭解校園午餐準備情形，他表示，去年底全國各校營養午餐已完成換約，要求業者使用百分百國產食材，透過「3章1Q」的規定，為學童食安嚴格把關。對於反萊豬名醫蘇偉碩批評蘇揆昨日去視察海關作業是在作秀，蘇貞昌表示，昨天到海關視察就是為了向國人報告，政府嚴格「把三關」，由衛福部、財政部、農委會防檢局一起就所有進口豬肉嚴密把關，請國人放心。台中市長盧秀燕喊話中央不要為難基層公務人員，由決策的縣市長承擔；新北市長侯友宜也擔憂過一段時間，廠商就會蠢蠢欲動進口萊豬，蘇貞昌說，廠商都已經明白跟國人報告，他們不會從國外進口含有萊克多巴胺的豬肉，而且所有的肉製品也會標示清楚，政府很肯定業者的作法，同時還是會嚴格把關，如果有在標準值以下，也是會「萊豬追追追」，讓它沿路標示跟著走，所以請大家放心。