內閣改組呼聲高 鄭文燦：國防部長嗎？
記者李春台/桃園報導
2021-01-05 13:15:26
由於近來傳出內閣可能在農曆年前進行改組，行政院長蘇貞昌今(5)日視察大溪國小校園廚房，桃園市長鄭文燦上午全程陪同，兩人之間互動成為另一項焦點。被外界視為入閣熱門人選的鄭文燦今天在活動結束後被媒體問到「你在內閣改組中呼聲還是很高」，鄭笑說「國防部長嗎？」隨即上車離去。
蘇貞昌由教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦陪同，一早來到大溪國小了解中央廚房備菜情況。鄭文燦致詞時指出，政府推動國產化的標示不是只有一張貼紙，「這種說法很沒水準」，強調這一張貼紙背後可連結到一個大系統，有完整的運作而且可以溯源，清楚每個食材來源。對於地方食安自治條例規定瘦肉精零檢出和中央母法扞格，被政院宣布原訂者無效、新訂者不予核定；鄭文燦認為，地方制度法規定自治條例必須跟中央的法規不能牴觸，「依法行政是一個基本原則」，這個議題可以在地方政府的層次上多推動國產化，強制要求食材平台的全面實施，以及在國中小的營養午餐部分，不斷的來提升水準。元旦後有部份餐廳便當業者以「以前用進口豬肉，現在用台灣豬肉」為由就地漲價，對此，鄭文燦認為「這個理由不成立」，已要求市府消保官針對這次有哄抬價格或者是趁機漲價的業者進行稽查，如果有此情形會從嚴處分。