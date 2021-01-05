北市跨年晚會收視率低？觀傳局：網路觀看數歷年新高
記者丁上程/台北報導
2021-01-05 13:38:23
在各縣市相繼宣布跨年晚會，取消改採線上直播方式進行，唯獨台北市的跨年晚會照常舉辦。雖然根據收視率顯示，台北市的跨年晚會平均在全台之冠，不過比起往年收視率低了許多，也因此遭到外界詬病。對此負責跨年晚會相關活動的北市觀傳局則表示，網路平台直播的觀看數創了歷史新高，比起往年更是多了2.5倍。
根據統計，「台北最High新年城-2021跨年晚會」平均收視高居全台之冠，其中公共電視4歲以上平均收視率達1.35，為全台跨年晚會收視冠軍；東森綜合台30-54歲收視率0.93，最高收視點落在台北101煙火施放橋段 (25-49收視3.14)。另網路直播平台同步live播出也締造超高觀看成績，包含遠傳friDay影音200萬觀看次數、東森新聞YouTube 165萬觀看次數、台北市政府YouTube 149萬9,000觀看次數、必應創造YouTube 44萬觀看次數等，11個線上轉播平台總計創造逾940萬觀看次數，與去年374萬網路觀看次數相比，今年網路觀看次數為去年的2.5倍。台北市政府今年因應收視習慣轉變，規劃多元電視及網路直播平台，包含東森綜合台、公共電視、台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB等，期待透過多元轉播平台讓全台民眾能同步收看精彩跨年節目。