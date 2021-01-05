快訊／增2境外移入　莊人祥：2女都從美國入境

中央流行疫情指揮中心，連日傳來確診消息，為了因應COVID-19疫情，今（5）天下午兩點再度召開臨時記者會，指揮中心發言人莊人祥表示

國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案817、818)，均自美國入境。

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指揮中心表示，案817為本國籍70多歲女性，居住美國(前次自台灣出境時間為2020年11月)，今(2021)年1月1日有喉嚨不適及輕微咳嗽症狀，1月3日與一名家人一同返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排旅客共3人(含個案同行家人)，列居家隔離，其中個案同行家人有流鼻水及鼻塞症狀，於機場採檢結果為陰性，將安排第二次採檢。

案818為本國籍20多歲女性，居住美國(前次自台灣出境時間為2020年9月)，去(2020)年12月上旬曾有流鼻水及鼻塞症狀，分別於12月15日、26日及29日在美國當地採檢，結果皆為陰性；個案今年1月2日出現嗅覺異常，1月3日與一名家人一同返台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，因出現味覺異常，入境時主動告知檢疫人員，於機場採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共8人(含個案同行家人)，列居家隔離，其中個案同行家人曾有流鼻水及鼻塞症狀，於機場採檢結果為陰性，將安排第二次採檢。

指揮中心統計，截至目前國內累計128,798例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含126,355例排除)，其中817例確診，分別為722例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、697人解除隔離、113人住院隔離中。