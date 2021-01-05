德國疫情升溫　梅克爾料將宣布延長封城

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梅克爾和16個邦的邦長今天將召開會議，地方領袖暗示，1月10日封城期限屆滿後，現行的局部封鎖措施將會延長，可能持續到1月底。
衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨天表示：「有鑑於傳染率還太高，有必要延長限制措施。」
薩克森邦（Saxony）首長克里契麥（MichaelKretschmer）表示，持續封城「勢在必行」，薩克森邦是德國染疫率最高的邦。
目前的封城措施規定大部分商店暫停營業、學校停課，餐廳、文化與休閒設施關閉，慶祝耶誕與新年活動則僅限小規模聚會。
官員表示，1月中旬才會看出假期旅遊與社交活動對疫情擴散的影響，但目前的數字已夠讓人擔憂了。
政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）昨天表示，全國各地的加護病房目前約收治5700名新冠肺炎患者，「許多地方的醫院瀕臨超載」，從這樣的數字看來，孩子們不太可能重回過去的「面對面」學習，當局應針對學校何時與如何復課發布全國性指南。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100105
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