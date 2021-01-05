成功防疫卻搞不定萊豬！游盈隆批蔡政府態度傲慢

政府元旦開放含來克多巴胺的美豬進口，引發在野黨與部分執政黨立委反彈。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日透過臉書痛批，蔡政府可以搞定最難搞的防疫，卻搞不定萊豬進口爭議，歸結起來，其實不過是能力與態度的差異。

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游盈隆表示，自去年（2020)二月以來，「超前部署」變成台灣社會最時髦的名詞，凡事都講究「超前部署」，殊不知「超前部署」要成功需要有一個充分必要條件，沒有這個充分必要條件就無從「超前部署」，那就是，記取經驗教訓所形成的能力，簡稱能力。相對之下，蔡政府搞不定萊豬，即便是想來個「超前部署」，也無從超前部署，原因很簡單，因為以蔡英文為核心的民進黨當權派只有「反萊豬、反毒牛」的豐富政治鬥爭經驗。要一下子，180度大轉變，確實有困難。

游盈隆指出，蔡政府無法複製「防疫表現」去處理萊豬進口爭議，而且因為缺乏「類似有效防疫的經驗與能力」，以致於整個執政黨權力核心在處理萊豬問題時態度轉趨倨傲，一種缺乏自信的自我防衛心態，甚至出現「吾黨所為乃捍衛國家最大利益」的病態悲情。

針對林淑芬、劉建國、江永昌等三名立委因為立院萊豬表決棄權，遭黨團罰款、民進黨中評會停權3年，游盈隆痛批，民進黨執意追殺消極不服從立院黨團決議的三位區域立委，令人不忍卒睹。