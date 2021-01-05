台股站萬五、台積電創天價過熱？證交所許璋瑤：有基之彈
記者許家禎/台北報導
2021-01-05 14:20:18｜2021-01-05 14:21:04
台股今（5）日受到資金吹捧，盤中雖一度翻黑，但追高氣勢如虹，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。面對台股高檔，外界擔心會不會過熱，證交所董事長許璋瑤表示，除了受到資金面青睞外，台股基本面良好，且擁有高殖利率，是「有基之彈」。
個股部分，權值股台積電飆高終場漲6元，來到542元再創天價。鴻海不遑多讓，漲4元，收在104元創波段新高。聯電反彈漲1.7%，來到46.35元。光電股中，新世紀、榮創、中揚光、明基材飆漲停。鋼鐵族群也很亮眼，中鋼漲4%，東和、新鋼、允強漲逾2%、中鴻漲幅也有7%。台股高檔，外界擔憂會不會有過熱跡象，證交所董事長許璋瑤今日舉行證交所記者會後表示，台股除了受到資金面青睞外，台股基本面良好，且擁有高殖利率，是「有基之彈」！看基本面，半導體營收成長2成、獲利成長6成，股價也上漲6成多，再加上台股殖利率3%，為全球主要證券市場前茅，相信台股將展現台灣牛精神，在堅毅穩健中成長。