盧市長親手安裝首顆隔震器 台中綠美圖工程向前再邁一步

由台日知名建築師聯手打造的台中綠美圖，是台中首座圖書館結合美術館建築，採用與故宮南院相同的隔震系統保護館藏。但因疫情影響，國外元件製造運送不易，新的一年剛開工，市長盧秀燕特別前往工地打氣，並親手安裝象徵綠美圖守護神的隔震器，宣告工程向前再邁一大步。

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盧秀燕感謝設計、施工團隊，及第一線同仁克服疫情考驗，也排除跨國協調的時差與地域限制，在缺工、缺料情況中，仍持續將工程向前推進，讓台中綠美圖逐漸嶄露耀眼光芒。盧市長勉勵施工團隊繼續努力，確實掌控工程進度、注意施工品質，將職業安全衛生擺在首位，對於工區防疫作為也不可鬆懈，如期在明年底完成主體工程，並以取得三金建築為努力目標。

建設局長陳大田說，台中綠美圖坐落在中央公園，主體以8個建築結構體串接，外部以銀白色擴張網鋪設，展現通透典雅建築氣質，更可降低外殼耗能；同時，採用與故宮南院相同的摩擦單擺隔震系統(Friction Pendulum System,FPS)，將地上層與地下層結構分離，當地震來臨時，地上結構藉由隔震墊滑移設置，可大幅減少地震搖晃程度，確保人員及財產安全。

建設局表示，綠美圖使用的隔震器在義大利生產製造，去年1月初新冠肺炎疫情爆發，義大利政府3月封城，使得隔震器物件製作過程拉長，原規劃配合製造時程在去年2到7月進行的檢驗安排，也受到波及。

為避免疫情影響工程進度，建設局與施工團隊超前部署，為確保每一組隔震器性能，由廠商委請第三公正單位歐盟實驗室進行性能保證測試，市府團隊及專案管理、設計監造單位則持續與義大利製造商溝通，終於完成全數109組隔震器測試，並提早將隔震器運抵工地安裝。