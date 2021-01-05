羅智強稱蔡政府對中出口創新高 民進黨反擊：刻意誤導
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-05 14:45:42｜2021-01-05 14:46:16
日前，韓國《朝鮮日報》才在報導中指出，台灣在這幾年降低對中國市場的依賴，讓台灣在各項經濟數據逐漸超越韓國；但台北市議員羅智強立刻跳出來稱，民進黨政府「對中國出口創新高，比馬政府更賣台」。對此，民進黨透過發言人顏若芳反擊表示，羅智強是刻意誤導、錯誤解讀。
顏若芳表示，馬政府任內不積極推動產業轉型，只求中國讓利，蔡政府上台以來一直在收拾馬政府留下來的爛攤子。近年來對中國的出口增加，反映出的是蔡政府任內積極推動產業升級轉型，MIT競爭力大幅提升的結果，例如台積電技術領先全球、ICT產品佔台灣整體出口超過一半以上。經貿專家也指出，美中貿易戰之下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。顏若芳直言：「羅智強要認真做功課，不要見獵心喜，混淆視聽。」更批評馬政府任內鼓勵台商西進，不但錢被中國賺走，技術人才也流失。
反觀蔡英文執政後，國際大廠相繼來台投資，創造史上最大的一波台商回流潮，根據經濟部的統計，截至2020.12.24為止，台商回流高達7925億元，顯示政府推動創新及經濟轉型已逐步顯現成果。這幾年來除了MIT產品的競爭力提升外，台灣對外整體出口也屢創新高，不僅僅是對中國增加，對美國出口比例也從2016年的12%大幅提升至今年的14.7%，並沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的問題。顏若芳也說，台灣防疫的成功，讓全球看見台灣，連韓國發行最大的《朝鮮日報》也稱讚台灣模式的防疫及經濟表現，預期將是29年來GDP（經濟成長率）首次超越中國，連續3年贏過韓國。請羅智強多一點專業，少一些口水，一起為台灣打拚努力。