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中華聖母基金會送暖物　助弱勢暖個好冬迎新年

記者邱嘉琪/嘉義報導

2021-01-06 16:44:16

▲大同綜合訊電(股)公司雲嘉區區經理柳整鋒教導個案小雯操作熱水瓶。（圖/基金會提供）
▲大同綜合訊電(股)公司雲嘉區區經理柳整鋒教導個案小雯操作熱水瓶。（圖/基金會提供）
天主教中華聖母基金會用愛迎接新年！該會展開「暖個好冬」歲末關懷活動，將去年底募集到的羽絨背心、發熱衣、熱水瓶等過冬好物，於近日分送給嘉義地區老老照顧、獨居、身障朋友等500戶弱勢家庭，希望他們能暖個好冬，過個好年。
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天主教中華聖母基金會送暖至嘉義竹崎地區小雯的家，小雯有輕度智能障礙，獨立照顧身障父母及三歲女兒，一家四口生計全仰賴政府的低收補助款。
小雯說：「我希望能讓女兒喝一口熱牛奶」，家中的熱水瓶因老舊短路，水燒不熱，沖泡女兒的奶粉易結塊，家中洗衣機故障也已超過一年，低收補助經費有限，沒有多餘的預算可以購買家電，僅能手洗簡單輕便的衣褲，或載著大包衣物，騎車到市區的自助洗衣店，這趟來回近2小時的路程，一騎就是1年。

▲大同公司人員安裝洗衣機。（圖/基金會提供）
▲大同公司人員安裝洗衣機。（圖/基金會提供）
3年多來，超過1000個日子，從小雯懷孕、生產，孩子出生後的育兒的協助、教導，嬰幼品的募集提供，社工一路陪伴新手媽媽的小雯走過，給予照顧資源和諮詢，一起拉拔照顧孩子成長；中華聖母基金會與大同(股)公司嘉義重電站經理陳維仁、大同綜合訊電(股)公司雲嘉區區經理柳整鋒一同關懷小雯一家，帶著民眾和企業捐贈的生活物資、熱水瓶，開著小貨車載運全新的洗衣機上山安裝，亦合力協助清掃家中環境，小雯露出久違的笑容，感謝大家的幫忙，讓他們家今年能比較好過。
▲送冬日物資外，亦協助清理小雯家環境。（圖/基金會提供）
▲送冬日物資外，亦協助清理小雯家環境。（圖/基金會提供）
基金會指出，去年底陸續向企業、大眾募集保羽絨背心、發熱衣等生活物資，以及大同公司大力捐助的115個全新的熱水瓶，於近日一同分送給嘉義地區老老照顧、獨居、身障朋友等500戶弱勢家庭；而目前還缺少百份的食用油、料理即時包、罐裝肉鬆、餅乾，希望大眾相約親朋好友一起「揪團購物資」做公益，將小心意會集成大力量，讓辛苦的家庭有動力盼望來年的生活，溫暖過好年。
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