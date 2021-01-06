中華聖母基金會送暖物　助弱勢暖個好冬迎新年

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小雯說：「我希望能讓女兒喝一口熱牛奶」，家中的熱水瓶因老舊短路，水燒不熱，沖泡女兒的奶粉易結塊，家中洗衣機故障也已超過一年，低收補助經費有限，沒有多餘的預算可以購買家電，僅能手洗簡單輕便的衣褲，或載著大包衣物，騎車到市區的自助洗衣店，這趟來回近2小時的路程，一騎就是1年。
3年多來，超過1000個日子，從小雯懷孕、生產，孩子出生後的育兒的協助、教導，嬰幼品的募集提供，社工一路陪伴新手媽媽的小雯走過，給予照顧資源和諮詢，一起拉拔照顧孩子成長；中華聖母基金會與大同(股)公司嘉義重電站經理陳維仁、大同綜合訊電(股)公司雲嘉區區經理柳整鋒一同關懷小雯一家，帶著民眾和企業捐贈的生活物資、熱水瓶，開著小貨車載運全新的洗衣機上山安裝，亦合力協助清掃家中環境，小雯露出久違的笑容，感謝大家的幫忙，讓他們家今年能比較好過。
基金會指出，去年底陸續向企業、大眾募集保羽絨背心、發熱衣等生活物資，以及大同公司大力捐助的115個全新的熱水瓶，於近日一同分送給嘉義地區老老照顧、獨居、身障朋友等500戶弱勢家庭；而目前還缺少百份的食用油、料理即時包、罐裝肉鬆、餅乾，希望大眾相約親朋好友一起「揪團購物資」做公益，將小心意會集成大力量，讓辛苦的家庭有動力盼望來年的生活，溫暖過好年。