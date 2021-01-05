春節孝親補助再加碼 搭高鐵北上過年飯店免錢
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 15:09:02｜2021-01-05 15:09:10
為鼓勵旅客春節假期前往北部旅遊，台灣高鐵配合交通部「春節疏運孝親專案」，即日起購買 2 月 8 日至 18 日出發的指定高鐵假期行程，飯店住宿最低 0 元起，加碼送標準車廂對號座半價兌換券；另有旅行社業者除了有優惠套裝行程外，另提供最高 518 元的訂房折扣碼，搭配補助最高可現省 6,518 元，同時可享加購高鐵票 78 折優惠。
台灣高鐵表示，即日起至 1 月 31 日購買指定 24 條鐵假期自由行行程，並於 2 月 8 日至 18 日出發，除享行程優惠價，每名旅客都可再獲贈標準車廂對號座半價兌換券 1 張；若以左營出發到台北，入住捷絲旅台北西門館、兩人同行為例，每人 2,980 元起，相當於高鐵來回票價，住宿等於免費贈送。台灣高鐵指出，廣受旅客好評的飯店聯票也推出優惠， 1 月 11 日起至 2 月 18 日於 17 家指定合作飯店官網訂房，並於 2 月 8 日至 18 日入住，即可享高鐵車票 6 折優惠，旅客若符合敬老票身分還可享 4 折優惠。此外，易遊網配合春節疏運孝親專案，除了推出多款適合帶父母走春出遊的套裝行程，安排自由行的旅客也能透過官網申請補助，針對「訂房加購高鐵」旅客加碼贈送最高 518 元的訂房折扣碼，搭配補助最高可現省 6,518 元，同時可享加購高鐵票 78 折優惠，以台北福華大飯店為例，入住尊榮客房享行政樓層禮遇，並可延遲退房至下午 3 點，每晚含稅 3,999 元起；香格里拉台北遠東國際大飯店升等尊榮客房，再加贈下午茶與 Happy Hour ，每晚含稅 5,646 元起。