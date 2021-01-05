金馬男配蹲下服務穿鞋　男星緊張到腳發冷

《天橋上的魔術師》邀請到金馬男配袁富華參演，劇中他伺候朱軒洋量身訂製華麗西服，還親自為他穿鞋，讓朱軒洋皮皮挫！朱軒洋說：「我表面上一定要裝作很淡定啦！但是心裡還是很緊張，而且導演還要他幫我穿鞋子，那時候腳應該緊張到超冰的！」劇中朱軒洋準備「登大人」，堪稱「中華商場版的行走費洛蒙」，唱歌跳舞搭訕女學生樣樣來，十分海派吃得開！導演楊雅喆覺得朱軒洋雖然一開始有點吊兒啷噹，但是進入劇組之後，常跟導演聊表演的形式，結果表現出來讓導演相當驚豔。

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▲金馬男配袁富華第一次參演台劇。（圖 / 公視提供）

× ▲金馬男配袁富華第一次參演台劇。（圖 / 公視提供）

朱軒洋表示，袁富華真的是很厲害的演員，「一跟他講話，不用靠對戲的彩排想像，不知不覺就會把台詞講出來，就是一種魔力！」袁富華說，當初開始研究角色時，想到奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯的《霓裳魅影》，將孤僻又優雅的裁縫師延伸打造出他自己版本的「唐先生」。他也說，這次會和導演楊雅喆合作，是因為他很佩服導演且看他作品很有共鳴，而他將台劇的第一次獻給《天橋上的魔術師》，是希望「從這個角色找到我袁富華的回憶、關於我成長時的回憶。」

▲朱軒洋跟袁富華對戲獲益良多。（圖 / 公視提供）

× ▲朱軒洋跟袁富華對戲獲益良多。（圖 / 公視提供）

《天橋上的魔術師》金馬、金鐘、金曲「三金齊聚」，包括金鐘獎得主莊凱勛、盧以恩、溫貞菱、巫建和、鄭有傑；金馬獎得主楊雅喆、袁富華；金曲獎得主孫淑媚、楊大正等人，以及《下半場》朱軒洋、《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯、《我們與惡的距離》劉士民、《血觀音》黃淑湄、《你的孩子不是你的孩子》王渝屏、《誰先愛上他的》萬芳等人，卡司角色令人期待。

劇集將於2月20日開春首檔播出。