武陵農場櫻花季每日限6千人進場 早鳥票6日起開放預購
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 15:30:37｜2021-01-05 15:30:50
一年一度的武陵農場櫻花季即將登場，經評估櫻花開放時程，公路總局訂定 2 月 12 日至 3 月 1 日為櫻花季疏運期間，規畫場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等 4 大措施，控制每日進場人數上限為 6,000 人，周邊道路也將進行全日交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入，公路客運車票則於 6 日起開放預售。
公路總局表示，為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，並悠遊高品質的賞櫻空間，今年武陵農場櫻花季規畫場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等 4 項措施，場內總量管制部分，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數 6,000 人，包括住宿遊客 1,800 人及一日遊遊客 4,200 人，其中一日遊遊客分為團體票 1,000 人及搭乘公共運輸散客 3,200 人；住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包含台 7 甲線與中 124 線武陵農場入口交通管制。中 124 線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入；台 7 甲線 45k~55k 路邊於櫻花季禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於花季期間嚴加取締；台 7 線及台 7 甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。
公路總局指出，櫻花季每日開放團客 20 部大型遊覽車及 10 部中型遊覽車入場，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記，入場之旅行團或遊覽車應遵守中央流行疫情指揮中心頒布各項防疫措施，並落實乘客配戴口罩、體溫量測及消毒等。公共運輸接駁部分，共規畫國光客運台北車站－武陵農場、台北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場、梨山－武陵農場等 6 路線，每日共販售 3,200 張車票。台北及宜蘭地區至武陵農場採預售方式，由國光客運窗口及超商售票， 1 月 6 日起開放預售；梨山至武陵農場 1 月 11 日起開放網路 App 預售，或是於發車前一日下午 4 時至 6 時，於梨山遊客中心販售。