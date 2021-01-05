新冠疫情衝擊！日本拉麵店面臨「史上最大倒閉潮」

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報導統計，2020年1月至9的日本有34家拉麵倒閉，導致拉麵店經營困難的原因是，和其他飲食相比，拉麵不方便打包且室內裝潢通常較為緊湊。一些知名拉麵店因為外國旅客數量銳減，也陷入經營困難的窘境，雖然一些拉麵店透過新增炒麵、炒飯等方便外帶的餐點，但仍然不敵疫情的衝擊。
《日經》形容，日本拉麵行業面臨「史上最大倒閉潮」的考驗，但有2家拉麵店在惡戰苦鬥中脫穎而出，分別是「GIFT」和「丸千代山岡家」。兩家拉麵店現有門市的銷售額卻和上年基本相同。「GIFT」2020年9月至11月的銷售額為2019年同期95％至97％，相比之下，日高屋集團（Hiday Hidaka）的業績僅為2019年同月的81％至87％，經營拉麵店「一風堂」的力之源控股的業績僅為2019年同月的69％至76％。
報導分析，「GIFT」成功的秘訣是率先展開外賣業務，一但用餐時間，店門外就出現許多等待餐點的外送員；而「丸千代山岡家」則是堅持24小時營業，透過逆行戰術在疫情中持續吸引消費者，但值得注意的是日本政府打算推動修訂《特別措施法》加重處罰違反防疫政策的店家，丸千代山岡家能否持續「逆風」還有待觀察。
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