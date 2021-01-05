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新冠疫情衝擊！日本拉麵店面臨「史上最大倒閉潮」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-05 15:32:24

日本
▲受到新冠肺炎疫情影響，日本許多餐廳必須提早歇業，或是不開放客人內用，為了維持營業額不少店家推出外送服務。（圖／美聯社／達志影像）
日本新型冠狀病毒（COVID-19）再進入秋冬季節後持續延燒，境內連續多天單日新增確診逾3000例，中央政府預計1月7日將對東京首都圈1都3縣再次發布緊急狀態，首相菅義偉強調，夜間鬧區人潮以及外出用餐是疫情擴散的主因，將會要求店家提早歇業。
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日本《經濟新聞》報導，東京商工調查公司統計，2020年1月至10月因為疫情而倒閉的商店中，餐飲業約佔17%， 依照地區分類，以東京都的倒閉數量最多；依照餐飲店商品類別來看，居酒屋與啤酒館、烤雞肉串店、關東煮店等與酒精飲料相關的店家，因為夜間無法營業所以歇業數量最多，而「中餐館與東洋料理店」也受到沈重打擊，其中最受矚目的是大量的拉麵店關門大吉。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲拉麵是日本人喜愛的料理，也是外國旅客到日本必定會嘗試的道地美食，但受到新冠疫情影響，不少拉麵店陷入經營困難。（圖／美聯社／達志影像）
報導統計，2020年1月至9的日本有34家拉麵倒閉，導致拉麵店經營困難的原因是，和其他飲食相比，拉麵不方便打包且室內裝潢通常較為緊湊。一些知名拉麵店因為外國旅客數量銳減，也陷入經營困難的窘境，雖然一些拉麵店透過新增炒麵、炒飯等方便外帶的餐點，但仍然不敵疫情的衝擊。

日經》形容，日本拉麵行業面臨「史上最大倒閉潮」的考驗，但有2家拉麵店在惡戰苦鬥中脫穎而出，分別是「GIFT」和「丸千代山岡家」。兩家拉麵店現有門市的銷售額卻和上年基本相同。「GIFT」2020年9月至11月的銷售額為2019年同期95％至97％，相比之下，日高屋集團（Hiday Hidaka）的業績僅為2019年同月的81％至87％，經營拉麵店「一風堂」的力之源控股的業績僅為2019年同月的69％至76％。

報導分析，「GIFT」成功的秘訣是率先展開外賣業務，一但用餐時間，店門外就出現許多等待餐點的外送員；而「丸千代山岡家」則是堅持24小時營業，透過逆行戰術在疫情中持續吸引消費者，但值得注意的是日本政府打算推動修訂《特別措施法》加重處罰違反防疫政策的店家，丸千代山岡家能否持續「逆風」還有待觀察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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