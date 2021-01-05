同胎中唯一倖存　貓天生擁有「獨特腳趾」大膽索愛！

有一隻貓，從出生時就奠下牠艱難的開始，貓媽媽因為虛弱無法自行誕下貓咪，故由醫院的緊急剖腹下才救出我們今天的主角：Stella，但不幸的是同胎出生的其他五名兄弟姐妹無一留存，獨獨留下牠一隻面對這個世界，而母親又因虛弱及重病無法親自養育牠，故必須全然依靠人工餵養來保全Stella的性命。

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▲一出生就很艱難的Stella（圖／Instagram＠carolinegrace111）

× ▲一出生就很艱難的Stella（圖／Instagram＠carolinegrace111）

牠是如此的嬌小脆弱，必須透過抗生素等藥物輔助，頑強的與自己的虛弱抵抗。照顧者說：「這是一隻勇敢的小貓，當初來到世上就非常困難，親生母親又因生病無法親自照料，牠的貓生從開始就非常不順。」，在照料期間，照顧者天天心驚膽跳，深怕哪一天Stella就突然離開世界，但還好這隻小小的鬥士，沒有放棄自己對生的渴望，在一周後情況漸趨穩定。

▲Stella喜歡吸自己的指頭（圖／Instagram＠carolinegrace111）

× ▲Stella喜歡吸自己的指頭（圖／Instagram＠carolinegrace111）

而這隻貓除了來到世上的過程很艱難，身體上也與一般貓稍微不同，普通貓咪前肢有5根腳趾頭、後肢則4根，但與眾不同的牠，前腳多了1根、後腳則多了額外2根腳趾，是所謂的「多趾貓」。但好在多餘的腳趾並不影響牠的日常行動，只是手掌變得更厚實、視覺上也看起來更加的巨大。

▲多一顆肉球可以搓也是很開心啊！（圖／Instagram＠carolinegrace111）

× ▲多一顆肉球可以搓也是很開心啊！（圖／Instagram＠carolinegrace111）

在照顧人細心的餵養下，Stella漸漸長出了小圓肚，即便體重仍不及牠年齡應達的數字，但她仍健康有活力。眼睛也終於在15天後完全睜開！身體狀況趨緩後，牠的個性漸漸顯露出來，牠會在房間中四處跳躍、探索、追逐蟲子，精力旺盛得牠，不會放過房間中任何可以玩得事物。而在牠不想玩耍或吃飯時，牠會化身成一個「小黏人精」，縮在照顧者懷裡索取溫暖與安全，照顧者說：「牠非常渴望關注，常常會窩在我懷裡撒嬌，或抱著我的肩膀休息。」。

▲我已經慢慢長大和變健康了喔（請關注牠厚實的腳掌，超可愛！）（圖／Instagram＠carolinegrace111）

× ▲我已經慢慢長大和變健康了喔（請關注牠厚實的腳掌，超可愛！）（圖／Instagram＠carolinegrace111）

經過10週完善的照顧後，Stella成為了健康又黏人的小貓，後來也順利找到一個願意好好待牠得家，照顧者對於Stella的離開相當不捨，但看到領養人對貓咪熱情溫和的笑容，她知道這個家會是能保護牠、讓牠從原本艱難的貓生，逐漸走向愛與安全的家，祝福Stella能一輩子幸福、快樂、健健康康！（編輯：李惠婷）