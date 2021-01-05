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助12港人及家屬　2維權律師遭吊銷執業證書

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-05 17:46:13

▲兩名曾協助12港人家屬的律師，遭中國當局吊銷律師執業證照。（圖／翻攝臉書12港人關注組）
▲兩名曾協助12港人家屬的律師，遭中國當局吊銷律師執業證照。（圖／翻攝臉書12港人關注組）
12名港人因參加香港反送中運動，被拘捕至深圳鹽田看守所，日前中國當局對其中10名成年港人判刑，而盧思位、任全牛等2名曾協助港人家屬的中國律師，更被用「網上發言不當」等理由吊銷律師證照。
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四川律師盧思位去年接受12港人中喬映瑜家屬委託，提供中國法律諮詢等服務，昨（4）日竟收到四川省司法廳通知，指盧在網路上多次發表不當言論，「損害律師行業形象」，勒令吊銷盧思位的律師執業證；盧思位4日傍晚也發表聲明，將在法定期限內向四川省司法廳提出聽證要求，批評司法廳在沒有立案的情況下，直接吊銷其執業證。
另名接受12港人黃偉然家屬委託的中國律師任全牛，也遭河南省司法廳吊銷律師執業證，據香港媒體報導，任全牛律師除為12港人提供法律協助外，也曾為親自到武漢採訪疫情封城真相的公民記者張展辯護，張展後遭判刑4年，任全牛強調，儘管明知沒作用，仍會向當局提出申辯的聽證要求自清。

▲任全牛律師發表對中國當局撤銷證照的自清聲明。(圖／翻攝Twitter)
▲任全牛律師發表對中國當局撤銷證照的自清聲明。(圖／翻攝Twitter)


中國維權律師關注組主席何俊仁表示，「吊銷」意指永久喪失律師資格，兩名律師只是在12港人案中履行律師職責，批評中國政府吊銷執照的行為是對二人加以報復。

得知消息後，喬映瑜、黃偉然家屬表示，很感謝這兩位律師在最黑暗時期的幫忙，並以這兩位律師為傲，面對來自國家級的政治壓力，仍義無反顧接受委託，向當局爭取維護12港人權益，秉持專業及操守，「並未說國家的半點壞話，卻落得此種後果」。

同時，12港人家屬也對於中國當局是否欲借此事殺雞儆猴、恐嚇其他協助12港人的中國律師，以及盧律師、任律師本人後續會否因此案遭受當局進一步打壓表達憂慮。
 
 
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