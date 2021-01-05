盤中零股交易年輕人增3倍　台積電股東人數增至61萬

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去年也實施逐筆交易以及盤中零股交易，其中盤中零股交易實施後，成交值是過去3倍以上，成交戶數也由21.8萬戶擴增至61.6萬戶，其中以21至30歲年輕族群增加3.1倍最多，顯示新制度頗受年輕人歡迎。
而其投資對象以高價股與金融股居多，也讓各該公司股東人數驟增，以成交量、值均列居首位的台積電為例，股東人數由年初45.5萬人增至年底61.1萬人，成交值第2的大立光由1.4萬人增至4.8萬人，金融股情況雷同，其股東結構均有明顯變化。
至於去年上市公司獲利表現，許璋瑤說電子相關產業占整體上市公司營收約6成6，去年營收、獲利多能維持正成長，股價表現亦相對優異。其中半導體業營收成長2成、獲利成長高達6成，股價上漲逾6成，帶動整體電子產業均有亮麗的表現，電腦及週邊設備、電子通路等產業獲利成長2成，股價也明顯上揚。顯示股價漲升的背後，多有營運基本面作為堅強後盾。
再來觀察台灣市場表現，許璋瑤指出，去年新增開戶人數達67萬人，使總開戶人數成長至1124萬人，占人口總數比重上升至47.3%，即平均每2位國人就有1位參與股市投資，其中有交易人數更成長至歷年新高438萬人。其中20至30歲年輕族群，占比從5年前25.4%水準快速增加至36.1%，大幅成長至123萬人。
也因此證交所近年來積極建構年輕小資族群投資股市友善環境，如推出權證、ETF等小額投資商品，以及實施盤中零股交易制度，使得小資族可投資管道愈來愈多元。希望年輕族群逐步加入資本市場，可望為台股注入新的動能，並緩解投資人結構高齡化現象。
但台股居於高檔，外界也憂心是否總被外資影響。許璋瑤說，台股因為高殖利率及公司治理獲得國際肯定，再加上去年實施逐筆交易後，完整接軌國際，更能吸引外資投資，持股市值占比自2000年16.3%逐年攀升至今的45%。
過往國際重大政經情勢變動時，外資撤離部分資金難免，歷年來共有4次大幅賣超台股，去年3月疫情爆發之際，外資就大舉賣超台股近3千6百億元，股價短短10天之內重挫達2千8百餘點，但隨著內資持續加碼，外資也跟著投入，才大量回補。顯示國人對資本市場高度信心，相對降低外資對國內股市的影響，將有利台股穩定發展。
展望2021年，第3季將實施「台灣創新板」。這是因為過去多著重在公司的營收與獲利，但有的創新公司擁有技術，初期經營在營收獲利上難免數字比較弱，為了貼近營運實質需求，建構完整上市機制，預期「台灣創新板」能帶動市場，許璋瑤也透露目前在接洽的至少就有5家，包括綠能與生技產業公司。
許璋瑤指出，2020年受疫情影響，延緩公司申請上市進度，申請家數19家較過往稍減，且大多在下半年經濟情勢穩定後送件，導致去年掛牌上市家數僅12家（已審議通過尚未掛牌6家）。因此也期盼「台灣創新板」的推出，能建構完整的上市制度。