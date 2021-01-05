韓節目《想知道真相》揭露　1歲女童遭養父母虐待致死

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安姓夫妻收養鄭仁時，已育有一個4歲的親生女兒，2019年在《想知道真相》特輯節目中，還展現一家和樂的模樣，安姓養父稱是因為大女兒想要一個姐妹，所以收養了鄭仁，他還對著鏡頭說道「領養不是見不得人的事，是應該收到祝福的事」。
2020年10月13日，16個月大的鄭仁被養父母送往醫院，醫生在急救期間發現她身上有多處不尋常的新舊傷，才揭發了這起虐待兒童致死的暴行。醫生指出，鄭仁被送至醫院時，不但全身多處骨折，內臟、胰腺、腸膜都破裂受損，腹部滿是積血，懷疑鄭仁生前遭受嚴重的虐待。
安姓夫妻在鄭仁宣告不治後，被韓國警方逮捕。養母聲稱鄭仁是因為跟大女兒玩得太激烈才不小心摔倒，但多項證人、證據顯示安姓夫妻涉嫌嚴重虐待鄭仁。周遭的鄰居、幼稚園老師以及小兒科醫師等人前後共3次報警通報安姓夫妻虐童，但警方卻用草率的態度敷衍。
安姓夫妻的友人透露，夫妻倆曾在收養鄭仁後沒多久就抱怨「很後悔」，外出時經常將女童獨自放在車內長達數小時，2020年6月29日，一名路人看見鄭仁被關在車內超過30分鍾而報警，但警方卻認為「養女與養父關係十分良好」不以為意。
更令韓國民眾痛心的是，鄭仁並未在受傷的第一時間被送醫治療，養母在通知丈夫毀滅可能被指控為虐待的證據後，先是送4歲的大女兒去上學，才搭計程車前往梨花女子大學附屬木洞醫院急診室急救。鄭仁過世後，張姓夫妻把遺體送至免費墓園，只花費不到百元台幣製作了一個相框，甚至為前往弔唁。
《想知道真相》節目撥出後，鄭仁事件受到廣泛的討論，韓國民眾抨擊養父母的冷血，並提出要求希望警方徹查兩人的虐童行為，同時指責警察接獲通報卻從未重視措施了拯救鄭仁的機會。韓國社群網路上「鄭仁啊，對不起」一度成為熱門搜索詞，除了韓國藝人，也有不少網友寫下紙條聲援。