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總價高達430萬！天龍國2020年最貴停車位在中正區

記者賴志昶／台北報導

2021-01-05 16:48:24｜2021-01-05 16:49:28

▲根據房仲業者調查，2020年最貴車位位於中正區的「一品金華」社區。（示意圖／台灣房屋集團趨勢中提供）
▲根據房仲業者調查，2020年最貴車位位於中正區的「一品金華」社區。（示意圖／台灣房屋集團趨勢中提供）
台北市寸土寸金，就連停車位也是價值連城。根據房仲業者統計實價登錄，2020年台北市獨立交易的坡道平面車位，總價最高的車位是中正區「一品金華」的一樓坡平車位，總價高達430萬；其次則是大安區「皇翔天昴」和中正區「臨沂雙璽」的停車位，以總價400萬並列第二，位居第三的則是中山區「德運京鼎」的一樓車位。
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台灣房屋台北中正特許加盟店店東李毅甫表示，目前中正區坡平車位月租行情區5至7千元間，若是買車位來投資，換算租金年投報率僅1.3至1.9％，對買家的吸引力恐怕不高，因此該車位應是住戶添購新車後，需車位自用才買進，由於一品金華近年車位行情約每個450萬左右，故該筆交易的430萬頗符合社區行情。
▲2020年北市單獨車位交易排行。（表／台灣房屋集團趨勢中整理）
▲2020年北市單獨車位交易排行。（表／台灣房屋集團趨勢中整理）
 

▲2020年北市坡平車位均價區域排行。（表／台灣房屋集團趨勢中整理）
▲2020年北市坡平車位均價區域排行。（表／台灣房屋集團趨勢中整理）
觀察這些「貴鬆鬆」的車位，登記建坪多半在10至12坪左右。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般標準停車格，實際大小約4.5坪，但建商會把車道空間攤分到各個車位面積內計算，因平面車位常見的登記坪數，從6、7坪到12至15坪都有，不過因車位是按「個」銷售，並非以坪數計價，故建坪大小對價格的影響不大。

此外，張旭嵐分析，車位價格不太會因建物屋齡而減損，尤其是保養簡便、不易損壞的坡道平面車位，價格表現更不受屋齡影響，因此對車位而言，影響價格的因素，大多與所在區域、車位種類、座落位置等有關，且通常越好停、越接近一樓就越值錢。

進一步統計台北市各區車位平均價格，2019年為大安區最貴，平均要價333.7萬；不過，2020年度以信義區的325.5萬居冠，其次才是大安的317.4萬，均價略減4.9％，第三名為中正區301.9萬。

張旭嵐表示，自實價登錄以來，最貴的停車位就在信義區的皇翔御琚，一個870萬，不過今年單獨車位交易排行卻不見信義區豪宅入榜，主要因為信義區豪宅屋齡新，規劃時每戶的基本配額多半可達2至4個，頗能滿足屋主需求，因此額外單獨加購的情況較少，不過也因信義區豪宅比例高，車位價格漲勢不小，平均也比去年漲了一成。

而車位漲幅最大行政區是士林區，漲幅近2成，張旭嵐指出，大安中正士林等區域開發早，尤其天母不乏舊公寓華廈，車位規劃不足，求過於供，而新蓋好的豪宅車位身價多在350至400萬之間，隨著豪宅交易回溫，高總價車位交易也拉高區域平均價格。
張旭嵐提醒，加購車位，應注意車位是否有獨立產權，如果是法定停車位，就不能轉售給非大樓或住戶以外的人；而增設停車位及獎勵停車位，要有「獨立權狀」才可以單獨買賣。此外，2021年起買預售屋車位無土地持份，相較之下，擁有土地持份且能獨立移轉的車位顯得吃香。
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