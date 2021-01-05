大規模示威前夕　挺川團體「驕傲男孩」領袖遭捕

美國總統川普支持者6日將在華府進行大規模示威，抗議美國大選結果，華府警方嚴陣以待，遊行前夕，挺川普團體「驕傲男孩」（Proud Boys)領袖泰瑞歐（Enrique Tarrio）因去年12月涉嫌焚燒支持黑人平權旗幟被逮捕。

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根據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，已抵達會場準備參加挺川示威的泰瑞歐被警方帶走，因為他去年12月涉嫌焚燒一幅取自於黑人教堂的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）橫幅。

泰瑞歐先前受訪時承認焚燒旗幟，他願意認罪承認損毀教堂財產並予以賠償，但他不會承認犯下仇恨罪；他帶領的驕傲男孩團體成立於2016年，以身穿黑色及黃色polo衫為標記，中心思想是「關閉美墨邊界」、「反移民」等。





華府警方發言人史登貝克（Dustin Sternbeck）表示，泰瑞歐在逮捕時被搜出持有2把槍枝，由於華府法律禁止在抗議活動1000英尺內攜帶槍枝，聯邦法律也禁止在國會大廈、自由廣場等聯邦土地上攜帶槍枝，因此將被加控罪名。





對於即將到來的示威遊行，除了市區大規模管制外，市長鮑賽（Muriel Bowser）也呼籲民眾避免進入市中心，此外，華府也已請求動用超過300名的國民警衛隊，協助維持治安。





綜合外媒報導，目前申請參加6日示威抗議活動的團體包括「女性支持美國優先」（Women for America First）、80%聯盟（Eighty Percent Coalition）等多個支持川普的團體都已獲得示威許可，抗議活動從5日下午陸續開始，川普透過推特（Twitter）鼓勵支持者參與這場抗議活動，也表示他將參與這紀念性的一天。