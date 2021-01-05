春節前夕防疫旅館恐爆滿 北市祭「限令」僅供天龍人預定
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 17:28:30｜2021-01-05 17:28:53
中央流行疫情指揮中心為加強防疫，自 1 月 15 日本國籍人士入境居家檢疫要求「一人一戶」，因時間接近春節假期，讓各地方防疫旅館住房緊張，台北市觀傳局今（ 5 ）日宣布，為確保民眾返台仍有旅館入住，即日起若有 1 月 11 日至 28 日台北市防疫旅館需求，僅提供設籍台北市民眾預定。
觀傳局表示，台北市防疫旅館現有 95 家，可提供 6,475 間檢疫房間，但隨農曆年節將近帶來返國潮，防疫旅館量能也逐步吃緊，而今年農曆除夕落在 2 月 11 日，若以居家檢疫 14 日計算，至遲應於 1 月 28 日入住方能於除夕當日與家人團聚，預估到 2 周將有 4,000 人入住，住房率達 60% 。為此，觀傳局宣布，為確保民眾返台仍有旅館入住，即日起若有 1 月 11 日至 28 日尖峰時段台北市防疫旅館需求，須提供身分證明文件影本或照片供旅館核對，原則僅接受台北市市民預定入住。但在 1 月 4 日前已經預訂台北市防疫旅館之外縣市民眾、非本國籍旅客則不在此限。
觀傳局指出，為鼓勵民眾避開尖峰時段入住，目前約有 10 家旅館提供「早回專案」，凡於 1 月 10 日前提早入住者，可享有每日每房 200 元至 300 元之折扣，入住 15 天總計可省下 3,000 元至 4,500 元，另有旅館集團提供旅客機票改票費用，以求吸引民眾提早返國，減低尖峰時段住房壓力。若民眾無法順利訂到防疫旅館，觀傳局針對居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住台北市合法旅宿提供補助，最高金額達 7,000 元，另台北加碼 GO 自由行補助目前尚有近 9 萬名名額，凡平日或農曆春節期間入住指定合作旅館，於入住現場均可享折扣 1,000 元，入住當場並加贈雙層觀光巴士電子單次票 2 張，居家檢疫者家人入住非防疫旅館時，可一併提出申請。