非法日租套房收住居家檢疫者 觀旅局：違法確鑿罰20萬元

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林祈烽指出，他曾派人前往現場查看，發現該戶住家大門已經故障，無法關閉。有民眾爆料指稱，在此居家檢疫的人，常叫外送餐點，外送人員都直接把餐點送進屋內，根本沒有任何防疫及管制措施。
台中觀旅局獲悉，立即派員前往調查，確認林祈烽議員所指的西屯區某日租套房，確實不符防疫規定收住居家檢疫者，違法事證明確，將依發展觀光條例嚴予裁罰新台幣20萬元。
觀旅局指出，市府於去年3月成立居家檢疫替代所，並列為重點防疫工作，由各局處分工合作，觀旅局持續媒合本市旅宿、進行防疫宣導、辦理定期及不定期聯合稽查，並加強旅宿管理，倘發現非法業者收住居家檢疫者，觀旅局於掌握事證後，一律依發展觀光條例進行裁罰，再移送本府衛生局依傳染病防治法裁處，去年3月迄今，市府稽查居家檢疫替代所，已達62家次。
觀旅局提醒，倘若民眾有入住居家檢疫替代所需求者，凡設籍本市市民可透過戶籍地或居住地之區公所，就學學生可透過教育局，就業者（如產業移工）可透過勞工局等單位申請入住，千萬不要隨意至網路或訂房平台訂房，以免影響自身健康安全及權益。另外，建議一般民眾訂房前，可先至台灣旅宿網查詢該旅宿是否為合法旅宿後再訂房，才有保障。