馬扁曾承諾開放萊豬卻做不到？黃暐瀚11字神解：誰在說謊
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 18:37:30
萊豬議題持續在台灣政壇延燒，蔡英文總統在元旦講話時表示，「過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實」，並強調「歷經三任政府的難題，已經沒有不處理的空間」。不過馬英九和陳水扁都否認曾向美國承諾開放，對此，政治評論員黃暐瀚質疑，「馬扁蔡，誰說謊？」且假如過去確實曾經承諾卻無法落實，那是為什麼呢？黃暐瀚用11字指出關鍵原因，「還不是因為不敢違背民意」！
隨著萊豬於今年元旦正式開放，許多人已將焦點放在台灣豬漲價、萊豬標示等等問題，但黃暐瀚今（5）日在臉書發文表示，「我承認，我是一個『龜毛』的人」，還是想問一句，「馬扁蔡，誰說謊？」黃暐瀚指出，蔡總統在今年的元旦談話，正式告訴國人：「這段時間，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓我充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。臺灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。
這段話見諸於正式新聞稿和總統府官網，但兩位前總統陳水扁、馬英九，卻都出面否認，他們曾經「承諾」進口萊豬。黃暐瀚質疑，「蔡總統，您怎麼說？是馬扁一起騙？還是蔡總統您搞錯了？」
黃暐瀚進一步分析，假設馬扁沒錯，那就是蔡總統錯了；如果馬扁說謊，當年真的「承諾」過，那這兩位「說謊」的前總統，給了承諾，卻不兌現？為什麼？黃暐瀚強調，「還不是因為不敢違背民意」。（編輯：倪浩軒）