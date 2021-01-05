燈塔工程爆收賄弊案 航港局：如涉不法絕不寬貸
記者陳致宇／台北報導
2021-01-05 18:34:21｜2021-01-05 18:34:27
交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐，涉嫌收受標案廠商現金賄賂及宴飲招待，護航承攬燈塔整建工程的建築師事務所等業者，台北地檢署今（ 5 ）日依貪污治罪條例違背職務行收賄、偽造文書等罪嫌，約談盛姓技佐等 6 名人到案說明。對此，航港局回應，已請政風室協助釐清案情，同仁若涉不法絕不寬貸，並追究相關人員責任。
北檢及廉政署調查，盛姓技佐負責「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島等8座燈塔整建工程委託規劃設計監造技術服務案」、「北椗島、東椗島等 2 座燈塔整建工程案」，自民國 106 年至 109 年 8 月間，不定期收受建築師事務所負責人 2 萬元到 5 萬元不等現金賄賂，另涉嫌收受土木包工業者飲宴、免稅品招待。對此，航港局回應，有關今日上午法務部廉政署廉政官至交通部航港局調卷並約詢航安組技佐盛姓承辦人一案，已請政風室協助釐清案情，並靜待司法調查，同仁若涉不法絕不寬貸，並追究相關人員責任，後續情形將待調查後主動對外說明。航港局表示，經了解是盛姓技佐於 107 年至 108 年辦理金門北椗及東椗島燈塔整建工程，疑有估驗不實，圖利廠商情事，航港局局長已立即召集局內相關主管同仁，要求清查有無類似案件，檢討完備工程採購辦理程序，加強工程採購教育訓練，杜絕再有類似情事發生。