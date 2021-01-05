鴻海12月營收發威再攻頂 單月、季、全年均創歷史新高
記者許家禎/台北報導
2021-01-05 18:39:39｜2021-01-05 18:40:52
鴻海去（2020）年12月單月營收達7137.8億元，月增4.8%、年增32.3%，為歷年單月新高。第4季營收2.01兆元，季度大增55.5%，而全年營收達5.36兆元，年增0.3%，等於是連續3年都在5兆元之上。總計包括單月、單季、全年營收都創新高紀錄。
鴻海去（2020）年12月單月營收達7137.8億元，月增4.8%、年增32.3%，為歷年單月新高。第4季營收2.01兆元，季增55.5%、年增15.3%。2020年全年營收達5.36兆元，年增0.3%，單月、單季、全年營收均創新高。鴻海指出，12月營收四大類產品表現中，以元件及其他產品較上個月表現最好，再來依序是電腦終端產品、消費性電子產品與雲端網路產品。若以年度來看，則是消費性電子產品表現最好，再來是電腦終端產品、元件及其他產品，以及雲端網路產品。近日鴻海股價再創波段新高，昨（4）日盤中站上百元，而今（５）日收盤創新高，來到104元價位。為此，董事長劉揚偉之前表示，股價可以反映兩個面向，一是基本面，另一個就是市場對公司的信心，因為鴻海努力朝著時代趨勢來轉型升級，市場也很清楚，因此反映了市場的信心，公司會持續往前走。