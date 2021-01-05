鴻海12月營收發威再攻頂　單月、季、全年均創歷史新高

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近日鴻海股價再創波段新高，昨（4）日盤中站上百元，而今（５）日收盤創新高，來到104元價位。為此，董事長劉揚偉之前表示，股價可以反映兩個面向，一是基本面，另一個就是市場對公司的信心，因為鴻海努力朝著時代趨勢來轉型升級，市場也很清楚，因此反映了市場的信心，公司會持續往前走。