女星來台闖蕩「中文不好又失業」　每天靠喝珍奶度日

出道10年，從女團AKB48 Team TP

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阿部瑪利亞在新歌中，不僅挑戰了中文演唱，更是從音樂到MV、影像視覺再到舞蹈等全程參與製作，可以說是她送給自己25歲的禮物，而在MV底下一直出現「香香的奶」留言，原來這是

的貢獻，因為他一聽到阿部唱出「Shine Shine the Night」，就直說諧音太像「香香的奶」，這發現笑翻一票粉絲，意外的成為新歌的超級記憶點，一開始阿部瑪利亞還不太懂粉絲的話，後來知道後是又氣又好笑。

阿部瑪利亞終於圓夢推出單曲，回想起自己來台灣發展的過程，阿部笑說不要看她現在中文還滿流利，其實剛來到台灣的前半年完全不會中文，去補習班學中文，遇到老師不會日文只會英文，結果自己的英文超級爛，在中文說不好的情況下又意外失業，最慘的時候家裡的水電全停，每天只能靠一杯珍珠奶茶過日子，可以說是自己人生最低潮的時期。