美股新年開局收黑 「華爾街狼王」警告：恐迎戲劇性結局
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-05 19:07:00
美國股市2020年經歷一段飆漲後，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情未止加上大選後的政治不確定性持續存在，2021年新年一開盤股市於當地時間4日及體收黑，被稱為「華爾街狼王」的投資專家伊坎（Carl Icahn）則以過去的經驗發出警告，瘋狂飆漲的美股可能會迎來「戲劇性的」結局。
在美國股市2021年第一個交易日下跌後，伊坎（Carl Icahn）4日接受《CNBC》專訪表示，股市狂飆後往往會迎來「戲劇性」的結局。在4日一天，伊坎看到了很多低估的股票瘋狂反彈、價格上漲，但他警告，雖然沒有人說得準何時會發生蛋這些股票都遲早會「撞牆」。摩根士丹利（Morgan Stanley）的策略師威爾遜（Mike Wilson）也認為，股票的快速上漲和不斷膨脹的估值使一些華爾街策略師對近期的市場走勢保持警惕。但股票何時會撞牆以及原因為何，伊坎拒絕透露其掌握的頭寸細節，只說自己很好地進行對沖了。《CNBC》指，雖然2021年開局收黑，但過去疫情慘重的2020年，標準普爾仍500指數上漲了16％，並且一些科技股也上漲。