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韓國瑜大軍開拔！網曝：農曆春節後在桃園啟動公益之旅

新頭殼newtalk

2021-01-05 20:51:58

▲ （圖／新頭殼）
▲前高雄市長韓國瑜臉書人氣仍居高不下，外界也更加好奇他的近況如何。（圖／新頭殼）
前高雄市長韓國瑜自從被罷免後許久未公開露面，但臉書人氣仍居高不下，讓外界更加好奇他的近況如何。除了國民黨立委許淑華日前接受政論節目訪問時，向大家曝光韓國瑜的近況，更驚吐韓國瑜應該在過完年後，會透過臉書向大家報告情況之外，有臉書粉專今(5日)更進一步曝光細節，農曆春節後韓國瑜將在桃園出發啟動公益之旅。
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許淑華日前接受《TVBS超錢新聞》訪問，對於有網友關心韓國瑜的近況，她也直接回答，韓國瑜很好，之前有提過韓在種枸杞，種的很開心，很多人也在問他會不會復出，但韓國瑜先前因為有公益性質活動的安排，目前陸陸續續已在規劃中，應該在過完年後，很快的時間，他會來跟大家報告。
許淑華指出，韓國瑜出來「當然都是一些公益性質的活動」，畢竟即便他現在完全不出聲，還是會有媒體、特定人士要把他「拉出來打一下」，就說他參選台北市長民調會怎樣怎樣，韓國瑜什麼時候說他要選舉了，即便沒講話都會被點名，所以韓清楚知道自己即使已經解甲歸田，還是會被用政治性的角度受到關注，做任何事都很容易被聯想成有任何政治企圖。

值得注意的是，臉書粉專我是中壢人稍早驚爆更精確訊息，高雄市前市長韓國瑜農曆春節過後將啟動公益之旅，到全國各縣市做公益活動，且出發地就選在桃園，日前到觀音協助公益團體拍攝影片宣傳。

至於為何選在桃園，在地議員王浩宇認為，如果韓國瑜選擇留在政治圈，那國民黨主席會是一個很好的開始。因為黃復興系統大概佔了黨員直選40%的選票，韓國瑜還是非常可能當選國民黨主席，未來還是會有很大的政治影響力。而無論有沒有當上主席，韓國瑜曾經當選過直轄市長，基本上不會考慮參選縣轄市，也就是說韓國瑜就算可以在苗栗、金門、馬祖這類深藍選區輕鬆當選，但他應該不會考慮，畢竟職權跟影響力真的差太多。

王浩宇還說，六都中，韓國瑜無法參選被罷免的高雄、台南深綠，台中有盧秀燕、新北有侯友宜要拚連任，只剩下北市跟桃園兩個選擇，其中又以桃園的國民黨基本盤比較扎實，而且沒有像講蔣萬安這樣具有全國知名度的對手，會是韓國瑜現階段比較容易當選的路徑。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
粉專我是中壢人稍早驚爆韓國瑜年後將從桃園出發 圖:擷取自臉書
粉專我是中壢人稍早驚爆韓國瑜年後將從桃園出發 圖:擷取自臉書
 
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