韓國瑜大軍開拔！網曝：農曆春節後在桃園啟動公益之旅

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許淑華指出，韓國瑜出來「當然都是一些公益性質的活動」，畢竟即便他現在完全不出聲，還是會有媒體、特定人士要把他「拉出來打一下」，就說他參選台北市長民調會怎樣怎樣，韓國瑜什麼時候說他要選舉了，即便沒講話都會被點名，所以韓清楚知道自己即使已經解甲歸田，還是會被用政治性的角度受到關注，做任何事都很容易被聯想成有任何政治企圖。
值得注意的是，臉書粉專我是中壢人稍早驚爆更精確訊息，高雄市前市長韓國瑜農曆春節過後將啟動公益之旅，到全國各縣市做公益活動，且出發地就選在桃園，日前到觀音協助公益團體拍攝影片宣傳。
至於為何選在桃園，在地議員王浩宇認為，如果韓國瑜選擇留在政治圈，那國民黨主席會是一個很好的開始。因為黃復興系統大概佔了黨員直選40%的選票，韓國瑜還是非常可能當選國民黨主席，未來還是會有很大的政治影響力。而無論有沒有當上主席，韓國瑜曾經當選過直轄市長，基本上不會考慮參選縣轄市，也就是說韓國瑜就算可以在苗栗、金門、馬祖這類深藍選區輕鬆當選，但他應該不會考慮，畢竟職權跟影響力真的差太多。
王浩宇還說，六都中，韓國瑜無法參選被罷免的高雄、台南深綠，台中有盧秀燕、新北有侯友宜要拚連任，只剩下北市跟桃園兩個選擇，其中又以桃園的國民黨基本盤比較扎實，而且沒有像講蔣萬安這樣具有全國知名度的對手，會是韓國瑜現階段比較容易當選的路徑。
新聞來源為Newtalk 新頭殼