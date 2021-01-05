首波寒流發威　西部沿海紛傳嚴重「延遲性」寒害

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寒流又要來了，農漁民挫咧等！今年初接連低溫，加上回暖後的冷輻射效應，日夜溫差大，彰化縣沿海養殖的「工作魚」虱目魚紛紛翻白肚，芳苑地區估計減損上千公斤，漁民冒著清晨刺骨寒風到池裡撿拾，以免太陽高照死魚發臭汙染水源。

▲漁民忙著到池裡撿拾，以免太陽高照死魚發臭汙染水源。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

首波寒流發威，彰化西部沿海紛傳五年來最嚴重「延遲性」寒害，大批文蛤混養池「工作魚」暴斃，縣府農業處初估受害面積廣達216公頃，約十多萬尾、重達十萬五千公斤虱目魚集體死亡；已協助漁民向中央申請災害救助！

入冬來首波寒流在元旦發威，儘管10度以下超低溫只維持兩、三天，白天也出現大太陽回暖，不料彰化沿海文蛤養殖專區，還是紛紛傳出五年來最慘重延遲性漁業寒害；芳苑鄉養殖業者許永坤昨天表示，氣溫驟降，沿海空曠地區氣溫下探7度，造成虱目魚不適應而凍死，一尾尾浮上水面，冬天是養殖池青苔好發季節，沒有足夠數量虱目魚吃青苔，將影響文蛤育成率，漁民將蒙受雙重損失。

▲首波寒流發威，彰化西部沿海紛傳五年來最嚴重「延遲性」寒害，大批文蛤混養池「工作魚」暴斃。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

農業處長邱奕志表示，沿海共有廣達近兩千公頃文蛤養殖池，混養有「虱目魚」充當清理青苔工作魚，大部分漁民都會趕在農曆春節前「清池」，再一併捕撈虱目魚販售後，充當「年終獎金」犒賞自己；不料在這次寒流過境後卻出現寒害。

彰化沿海以養殖文蛤、黃金蜆等貝類為主，少數養殖烏魚，同池放養虱目魚等魚類吃池底、池邊青苔，青苔過多會吸收氧氣及養分，妨礙甚至扼殺貝類生長，被視為「工作魚」的虱目魚吃青苔維持養殖池生態平衡，虱目魚長大肥美，還可捕撈出售增加漁民收入；工作魚不是漁民的主要經濟漁獲，但這波寒害造成工作魚數量減損上千公斤，天氣回暖青苔將增生，對文蛤等貝類生長不利。

▲入冬來首波寒流在元旦發威，彰化沿海文蛤養殖專區，還是紛紛傳出五年來最慘重延遲性漁業寒害。（圖／記者陳雅芳攝，2021.01.05）

大批凍死的虱目魚經太陽曝曬後集體浮上池面，令受損慘重漁民欲哭無淚，感到無奈又茫然；邱奕志處長表示，經換算受損狀況已達到5%、或單一災損25%以上，將彙整陸續通報的寒害資料，積極協助漁民向農委會申請天然災害救助，以確保權益。