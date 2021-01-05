比照北市防疫旅館限令 高市府：即日起限高市民預定入住
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-05 21:26:50
農曆春節將至，為了配合中央流行疫情指揮中心1月15日起的「一人一戶」居家檢疫規定，台北市政府今（5）日傍晚率先宣布，北市的防疫旅館僅限台北市民預定；隨後，高雄市政府也宣佈跟進，即日起僅提供高雄市民預定入住。
防疫旅館供應量吃緊，為了因應即將到來的春節返國人潮，台北市政府為確保市民返台都有旅館可住，宣布即日起若有1月11日至28日北市防疫旅館需求，僅提供給設計在台北市的市民預定。對此，高雄市政府觀光局也在晚間宣布，基於農曆春節國人返鄉潮，加上1月15日起返台居家檢疫採1人1戶的規定，高市府決議要設限入住者為高雄市籍。
高市觀光局表示，高雄市防疫旅館現有54家、提供3334檢疫房間；統計高雄市防疫旅館在1月5日入住間數是1560間，住房率為47%；惟預訂間數已有1297間，剩餘空房數不多，因此防疫旅館即日起僅提供高雄市民預訂入住，觀光局也會持續媒合合法旅館轉為防疫旅館，來增加防疫能量。此外，由於機場位在桃園市，桃園市觀旅局長楊勝評表示，桃園將會以桃園市民為優先，但不會祭限令，有空房就會提供給外縣市與離島民眾使用。