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捷運迷路3小時錯過面試！他怒提國賠　出庭又迷路慘敗訴

編輯中心/綜合報導

2021-01-05 21:53:02

桃園機場捷運
▲一位男子前往面試時誤搭上機場捷運線直達車，導致耽擱3小時而錯過約定時間，讓他憤而提告國賠。（示意圖／NOWnews資料圖片）
熙來攘往的捷運線竟成了台灣百慕達？有位林姓男子要前往新莊面試，因為對路況不熟，打電話求助新北1999，結果對方建議他搭機場捷運線。不料林男卻誤搭直達車，耽擱了3小時錯過面試。林男憤而提告國賠，認為是新北市接線人員提供不當資訊，結果一審開庭林男又迷路遲到1小時，慘被宣告敗訴。
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綜合媒體報導，這起烏龍事件最初發生在2018年9月，林男欲從信義區前往新莊的典華飯店面試，出發前打電話求助新北1999，對方建議他搭捷運到台北火車站，再轉搭機場捷運線到新莊副都都心站下車步行。結果林男卻搭上了機場捷運線的直達車，無法在新莊副都都心站下車而是一路到了桃園機場，就這樣耽誤了3小時錯過面試。
▲一名網友抱怨，自己面試時偶遇了奇葩應徵者，但對方的回覆卻讓他傻眼。（示意圖／翻攝自
▲面試時遵守約定時間是最基本的求職禮儀。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
林男因此憤而提告國賠，認為新北市政府的接電話人員未提供正確資訊，導致他損失工作機會，要求賠償3萬元。結果2019年一審法庭開庭判他敗訴，認為林男遲到與話務人員沒有直接因果關係，且話務人員的建議也並無不對，只是林男自己誤搭了直達車。
有趣的是，林男在開庭時又因為迷路而遲到1小時，林男也據此再提出上訴，認為自己因遲到而錯過陳述機會。不過最新又被法院駁回，最終林男敗訴確定。笑翻的網友紛紛在相關新聞底下留言評論說，「真人版索隆？」、「面試單位鬆了一口氣」、「Google：你迷路要來告我嗎」、「他的人生總是找不到方向」。（編輯：倪浩軒）
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